Росіяни наступають на Сумщині та просунулись в Торецьку: карти фронту від ISW

Ситуація на фронті залишається складною. Росія не залишає спроб захопити нові українські території, проте наші воїни дають ворогу гідну відсіч по всій лінії зіткнення.

Російські війська 7 березня нібито захопили Стару Сорочину на північний захід від Суджі. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Ситуація в Курській області

Російські війська просунулися на південний схід від Миколаєво-Дарино.

Ворожі мілблогери також стверджували, що їхні війська захопили Миколаївку та Вікторівку та наступали в районі Малої Локні, а також просунулися в районі Курилівки та Гуєвого, але ці заяви неможливо підтвердити.

Речник української бригади, що працює на Курському напрямку, заявив, що російські війська атакують слабкі місця української оборони невеликими групами піхоти та час від часу проводять механізовані штурми.

Росіяни просунулись на Сумщині

Російські війська нещодавно просунулися на північ Сумської області вперше з 2022 року. Вони, ймовірно, хочуть використати обмежене просування там, щоб повністю витіснити українські сили з Курської області.

Зокрема, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Басівки, в районі Журавки. Російські мілблогери нещодавно заявили, що російські їхні захопили Басівку та Новеньке.

Російське військове командування, ймовірно, наказало своїм військам перерізати автомагістраль H-07, щоб ускладнити матеріально-технічне забезпечення України на Курському виступі. Російські війська, ймовірно, мають намір перерізати основний очевидний шлях виїзду з України і змусити українських військових відступити від Курського виступу.

Російське військове командування, можливо, доручило відносно більш елітним підрозділам очолити зусилля з охоплення українського виступу в Курській області. Російським військам доведеться закрити розрив приблизно в 35 кілометрів. Однак російські війська навряд чи будуть проводити значну наступальну операцію далі в бік міста Суми, поки українські війська утримують позиції в Курській області.

Що відбувається біля Часового Яру

Також нещодавно російські війська активізували наступальні, щоб захопити Часів Яр та заради наступу на Костянтинівку. Російські війська просунулися вздовж залізничної колії та вулиці Чехова на південному заході Часового Яру.

Там тривають російські зусилля із захоплення та виходу з Часового Яру, наступу на північно-східну околицю Костянтинівки та тиску на "пояс фортець" України – 50-кілометрову лінію з чотирьох великих міст, яка формує кістяк оборони України в Донецькій області.

Раніше ISW оцінювало, що багатоосна кампанія проти "поясу фортець" України займе у російських військ кілька років, але ця оцінка сильно залежить від надання західної допомоги.

Росіяни не просунулись на Харківському напрямку.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Підтверджених просувань немає.

Російський мілблогер стверджував, що українські сили перебувають в Куп’янську на західному березі річки Оскіл.

Командир екіпажу українського безпілотника, який працював на Куп’янському та Лиманському напрямках, повідомив, що на цих напрямках інтенсивність російських атак зменшилася.

Нещодавно російські війська просунулися на напрямку Борова.

Що відомо про Лиманський напрямок

Російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтверджених наступів не зробили.

6 і 7 березня російські війська наступали в напрямку Нового та Новомихайлівки, Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та Торського.

Речник української бригади, яка перебува. на Лиманському напрямку, повідомив, що російські війська постійно наступають на Лиманському напрямку та час від часу просуваються внаслідок механізованих штурмів.

Росіяни просунулись в Торецьку

Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Мовиться також про просування в самому місті Торецьк.

Російські мілблогери стверджували, що їхні війська додатково просунулися в північному, західному та південному Торецьку та в Сухій Балці, а також в районі Торецької шахти та поблизу Щербинівки, однак підтверджень немає

Під самим Торецьком тривали бої. Зокрема, біля Озаринівки, Кримського, Дачного та Диліївки, біля Дружби і біля Леонідівки 6 і 7 березня.

Ситуація на Покровському напрямку

Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Вони нещодавно просунулися в центрі Лисівки на південний схід від Покровська.

Російські війська продовжували наступальні дії на схід від Покровська в районі Єлизаветівки та Променя, Даченського, Шевченка, Піщаного і біля Удачного, Надіївки, Котлярівки і Преображенки.

Російський мілблогер і колишній інструктор Storm-Z заявив, що українські сили контролюють вогонь над російськими наземними лініями зв’язку, які ведуть до Шевченка за допомогою безпілотників, і що українські сили перевершують операції БпЛА у цьому районі.

Росіяни наступають на Курахівському напрямку

Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на північ від Андріївки на захід від Курахового, але підтвердження цьому немає.

Російські війська продовжували наступ на захід від Курахового в районі Улакли, Андріївки, Костянтинополя, Олексіївки та Багатира та в районі Розлива.

Що відбувається біля Великої Новосілки

Російські війська продовжили наступ на Великоновосілкському напрямку, але не просунулися.

Вони продовжували наступ на північ від Великої Новосілки в районі Скудного та Дніпроенергії та в районі Привільного, Вільного Поля, Бурлацького, Новосілки та Шевченка.

Що відбувається на Півдні

Російські війська продовжили наступальні дії в західній Запорізькій області, але не підтвердили наступ.

Вони вели наступальні дії на північ від Роботиного в районі Малої Токмачки, в районі Степового, Щербаків, Нестерянки, П’ятихаток, Кам’янського та Малих Щербаків.

Речник української бригади, яка перебувала на Оріхівському напрямку, що російські війська використовують для перевезення викрадену цивільну техніку та в основному штурмують українські позиції в пішому порядку.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої на Херсонському напрямку.

Ситуація на фронті / Карти ISW