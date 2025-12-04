Єдиний варіант, – ветеран армії США пояснив, як Росія змінила тактику бою на фронті

Сили оборони України ефективно протидіють Росії на фронті. Ворог був змушений змінити свою тактику, від чого зазнає ще більших втрат.

Про це 24 Каналу розповів ветеран армії США Пол Левандовскі, зауваживши, що Росія з самого початку орієнтувалася на маневрену війну. Вони хотіли максимально швидко просуватися механізованими підрозділами та "відрізати" українські підрозділи. Але це не дало своїх результатів.

Як Росія змінила тактику на полі бою?

Як наголосив американський військовий, Сили оборони України серйозно протидіють ворогу вже четвертий рік повномасштабної війни. Російські окупанти були змушені перейти на війну на виснаження. І це для них єдиний варіант.

Вони втрачають колосальну кількість особового складу. І лише так забезпечують собі хоча б якийсь результат. Головне – витрачати якнайменше грошей. Їм вигідніше втратити багато людей, ніж один танк.

Там вирішили, умовно, не витрачати 1 мільйон доларів на танк, а направити його на десятки безпілотників, невеликих мотоциклів та яке-небудь навчання для особового складу,

– сказав американський військовий.

Ситуація на фронті: коротко