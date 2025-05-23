На це витратили останні гроші: чого планують досягнути росіяни під час літнього наступу

Росія вклала величезні кошти у літню воєнну кампанію. Тому окупанти намагатимуться відпрацювати ці гроші. Мета ворога – захопити та контролювати більшу кількість територій. Зокрема, тих, які вони внесли у свою конституцію – Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області, півострів Крим.

Також ворог може рухатися у напрямку Сумської та Харківської областей. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Росіяни вклали останні гроші в літню воєнну кампанію. Особливо цього стабілізаційного фонду. Вони намагатимуться відпрацювати ці кошти. Тобто отримати більшу кількість територій. Особливо тих, які вони внесли у свою конституцію – Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області, Крим", – сказав він.

Цілі окупантів

Роман Світан зазначив, що паралельно окупанти можуть працювати щодо частини Сумської та Харківської областей. Тому що росіянам потрібно розтягнути по фронту наші резерви, війська.

Також до Херсонської області. Це інша ділянка фронту з обов’язковим форсуванням Дніпра. Вони вже готові до форсування Дніпра. Воно може початися найближчим часом. Зрозуміло, що форсування не масштабне, але принаймні битися у правий берег вони будуть,

– припустив військовий експерт.

Однак основний рух росіян спрямований на створення сухопутного коридору, його розширення. Вони хочуть дійти приблизно до лінії Запоріжжя – Покровськ. Річ у тім, що ворогу потрібно вирівняти фронт. Росіяни матимуть завдання підійнятися на північ, а це означає повне захоплення Запорізької та частини Дніпропетровської області. Південно-східна частина, яка ближча до Покровська – це одна з основних цілей загарбників на літо 2025 року.

До слова, командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" з позивним Фельд розповів, що відбувається на Покровському напрямку. За його словами, росіяни ведуть активні дії по кількох напрямках фронту. Важкі бої тривають саме в районі Покровська, де ворог намагається виконати важливе завдання.