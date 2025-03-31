У бригаді "Рубіж" відверто сказали, чого Силам оборони зараз бракує найбільше

Зараз в українських військових вистачає зброї. Однак у Сил оборони є величезна потреба у вмотивованих людях, які готові захищати Україну. На жаль, в України великі втрати.

Про це 24 Каналу розповів майор НГУ, офіцер секції планування бригади "Рубіж" Дмитро Кожубенко. Він закликав усіх чоловіків, які вагаються, долучатися до Національної гвардії України.

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"На цьому етапі війни зброї вистачає. Нам не вистачає вмотивованих людей, які будуть допомагати нам захистити Україну. Тому що ми, на жаль, маємо втрати. Вони не такі великі, як у нашого противника, але це втрати в будь-якому випадку. Замість тих, хто вибув зі строю, повинен хтось встати до строю", – сказав військовий.

За його словами, у бригаді "Рубіж" прекрасні командири, інструктори, хороше забезпечення. Це професійна бригада, яка майже 10 років бере участь у бойових діях.

Більшість командирів, які прийшли в бригаду ще у 2015 році, зараз на високих командних посадах у бригаді. Багато військовослужбовців, які воюють з самого початку у нашій бригаді, також або інструктори, або командири різних ланок. Є велетенський бойовий досвід,

– додав Кожубенко.

До слова, старший лейтенант і колишній командир 4 роти 47 механізованої бригади Микола Мельник чесно сказав, що треба змінити у війську. За його словами, армія тримається на солдатах, і держава має подбати про них. Забезпечення військових всім необхідним – це запорука їхньої боєздатності та захисту країни.