Чому Росія докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності бойових дій: Сирський пояснив

Наразі російські війська докладають зусиль, щоб наростити інтенсивність і розширити географію бойових дій. Главком ЗСУ пояснив, чому окупанти діють саме так.

Нагадаємо, що уже майже тиждень Олександр Сирський працює на Східному фронті у частинах різних угруповань, які тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту. У своєму дописі він розкрив деталі щодо поточної ситуації на гарячих напрямках.

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Чому ворог розширює географію бойових дій

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, командування російських окупаційних військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій. Так, метою загарбників є – максимальне виснаження наших військ, зрив підготовки резервів та недопущення переходу до активних наступальних дій.

Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись,

– зазначив Сирський.

Де найважча ситуація на фронті: що розповів Сирський