Зараз триває наступальна кампанія росіян. У кінці осені ворог хоче зайти у приблизно 10 населених пунктів, аби перезимувати.

У такий спосіб окупанти хочуть вберегтися, щоб не потрапити у так звані кіл-зони і не бути ліквідованими від ударів українських дронів. Таку думку 24 Каналу озвучив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук.

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"Ворог хоче на кінець осені, коли "зеленка" закінчиться і опаде листя, зайти принаймні в 10 населених пунктів для того, аби не бути жертвою у так званих кіл-зонах, які створюються нашими дронами, щоб не бути просто неба, і ми їх не ліквідували. У такий спосіб намагаються зайти у населені пункти, аби перезимувати", – пояснив він.

Яка ситуація на фронті?

Андрій Ткачук зазначив, що весняно-літня наступальна кампанія росіян перейшла у літньо-осінню. Ворогу потрібні якісь перемоги. Окупанти розуміють, що не можуть вийти на адмінмежі Донецької і Луганської областей. Тому їм потрібно зайти в якісь великі населені пункти.

Зараз найбільш критична ситуація навколо Покровська. Загарбники обходять місто з двох флангів. З південно-західного вони тиснуть на населений пункт Удачне для того, аби взяти його у напівкільце. Також ворог діє з півночі. Там є Красний Лиман та інші населені пункти, аби брати місто у напівкільце.

Окупанти продовжують спроби фронтових атак з проникненням в місто для зайняття вигідних позицій, певних вулиць у населеному пункті. Також вони атакують Добропілля, аби знищити українську логістику і створити більше проблем Покровську.

Загалом на цьому відрізку фронту на Донбасі дуже проблематична історія. Я говорю про великий відтинок фронту Покровськ – Костянтинівка – Краматорськ. Ворог дуже сильно насичує цей відтинок КАБами. Зараз там було б дуже доречно мати нові системи Patriot, які могли б відігнати звідти російські літаки, які скидають КАБи,

– сказав офіцер ЗСУ.

Також дуже напружена ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Там ворог намагається з півночі Харківщини створювати тиск на Донбас. Є населений пункт Мілове, північніше від Куп'янська. Там росіяни намагаються створювати тиск і з'єднати обидві точки проникнення в одну буферну зону.

Ситуація на Сумщині абсолютно протилежна. Ми там перехопили ініціативу. Маю стриманий оптимізм до ситуації на Півночі. Правильні операції, хороша взаємодія наших підрозділів, які продовжують відбивати ворога і витісняти його з нашої території, повертаючи у такий спосіб наші землі і витискаючи його на територію Росії,

– підкреслив політолог.

Крім того, ворог активізувався на Запорізькому напрямку. Окупанти хочуть зайняти село Кам'янське, вийти на певні висоти для того, щоб обстрілювати Запоріжжя.