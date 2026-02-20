Перелом на фронті: чого не очікували росіяни та де ЗСУ збільшують тиск

Ситуація на фронті стабільно важка. Проте останнім часом на різних напрямках відбуваються певні зміни, зокрема на користь Збройних Сил України.

Ворог зіштовхнувся з труднощами, які суттєво послабили та деморалізували його військо. Спеціально для 24 Каналу військовий поділився разючими змінами на фронті, а експерти розібрали загальну ситуацію на полі бою та проблеми росіян.

Яка ситуація на різних напрямках?

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний оцінив загальну ситуацію на фронті. За його словами, Покровсько-Мирноградський напрямок залишається гарячим, але зараз фокус дещо змістився в бік Часового Яру, Лимана – це та сама ділянка фронту, але трохи північніше.

Також активізувалися бої на Сумщині та Харківщині. Стало більше боїв і ворог доволі сильно тисне. Водночас є гарні новини з Дніпропетровщини та Запоріжжя.

Сили оборони вдало скористалися проблемами противника зі зв'язком. Україна завдяки союзникам змогла відключити термінали Starlink, завдяки цьому українське військо має просування на Запоріжжі,

– пояснив Нарожний.

Нагадаємо, що речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин дав коментар і попросив не робити завчасних висновків, контрнаступу немає, але тактична обстановка покращилася.

Поки зарано говорити про контрнаступ, але просування є, зазначив військовий експерт. Українські підрозділи закріпляються на територіях, які раніше були сірою зоною. До того ж ЗСУ звільнили декілька населених пунктів на Запоріжжі, зокрема Добропілля.

Протягом останніх трьох місяців впала кількість артилерійських обстрілів ворога. Середня кількість артилерійських обстрілів на добу за 2025 рік становила близько 5200. Зараз їх менше 3000.

На думку військового експерта, у ворога є проблеми зі снарядами, зв'язком та комплектованням для артилерійських установок – усе це вплинуло на темп артилерійського вогню противника.

Важливо! За інформацією The Telegraph, близько 90% російських підрозділів залишилися без зв’язку після того, як на початку місяця було зупинено роботу сервісу Starlink. Таке рішення пов’язують із тим, що з’явилися дані про використання російськими військовими терміналів Starlink, зокрема їх почали встановлювати на безпілотники великої дальності для забезпечення управління та передачі даних.

Що змінилося на фронті останнім часом?

Начальник відділу комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач повідомив, що на ділянці фронту від Гуляйполя до Тернуватого спостерігається зменшення активності окупаційних сил.

Моральний стан противника помітно погіршився, що дає українським військовим можливість проводити зачистки та просуватись у райони ймовірного розташування ворожих позицій. Він зазначив, що такі зміни відбулися на тлі відключення Starlink, однак точні причини раптового зниження активності росіян поки залишаються невідомими.

Ще кілька тижнів тому на Олександрівському напрямку ворог здійснював інтенсивні штурмові дії. Проте згодом ситуація кардинально змінилася,

– розповів військовий.

За словами Сєкача, наразі активність противника майже відсутня. Протягом доби українські оператори FPV-дронів можуть зафіксувати лише від одного до трьох окупантів. Куди саме поділися основні сили – пояснити важко.

Водночас, як зауважив представник бригади, відчувається помітне психологічне виснаження ворога. Нещодавно четверо російських військових захопили в полон трьох українських бійців, однак під час переговорів українська сторона дозволила їм відійти без вогневого ураження. У результаті троє росіян повернулися на свої позиції, а один – добровільно склав зброю та здався в полон.

Це свідчить про деморалізацію та відсутність внутрішньої мотивації у частини ворожих військових,

– зауважив Сєкач.

На цьому тлі українські захисники продовжують стабілізаційні заходи. Зокрема, для розвідки населених пунктів застосовують роботизовані системи. Під час зачистки сірої зони виявляється, що глибше по лінії фронту присутність противника часто відсутня.

Серед можливих чинників зниження активності російських сил називають і перебої зі зв’язком через відключення Starlink. Водночас повністю це не паралізувало противника. Росіяни вже знайшли альтернативні способи супутникового зв’язку та продовжують активно використовувати безпілотники.

Кого росіяни кидають у бій?

Також Іван Сєкач розповів, що протягом кількох місяців противник намагався діяти малими групами, просуваючись степовими районами Запорізької та Дніпропетровської областей і витрачаючи на це значні ресурси.

Однак нині, за словами Сєкача, ворог відчутно виснажився та зіткнувся з системними проблемами, тоді як українська сторона змогла залучити резерви й активізувати зачистку позицій, знищення ворожих груп та взяття полонених.

Значна частина особового складу противника не має належної підготовки й мотивації. Навіть контрактники часто керуються виключно матеріальними причинами,

– зауважив військовий.

Водночас російські сухопутні підрозділи, на його оцінку, суттєво втратили боєздатність, а серед піхоти бракує як фахових навичок, так і чіткої мети.

Попри те, що в російській армії залишаються підготовлені артилеристи, снайпери та оператори дронів, піхота, за словами Сєкача, деморалізована. Коли ж бійці втрачають і фінансову мотивацію, вони фактично не розуміють, за що продовжують воювати.

За словами Сєкача, інформаційна складова також відіграє свою роль. Відеоматеріали російською мовою з демонстрацією гуманного ставлення до полонених впливають на сприйняття ситуації самими російськими військовими. У підсумку дедалі більше з них обирають здатися, розглядаючи це як шанс зберегти життя.

Чи зможе Україна воювати ще декілька років?

В інтерв’ю BBC Україна командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що за умови подальшої підтримки західних партнерів держава спроможна продовжувати боротьбу ще рік, два або й довше. Він підкреслив, що Україна не має наміру поступатися територіями, а військові й надалі виконуватимуть накази Верховного головнокомандувача.

Водночас колишній співробітник СБУ Іван Ступак звернув увагу на важливі нюанси. На його думку, оцінюючи перспективи тривалої війни, слід зважати не лише на військові можливості, а й на людський потенціал та економічну спроможність країни.

Ступак зауважив, що подібні заяви частково спрямовані на підтримку морального духу суспільства й армії. Водночас стратегічне планування, за його словами, потребує комплексного підходу – не лише аналізу обсягів озброєння чи міжнародної допомоги.

Українські військові вже майже чотири роки тримають фронт, і це вимагає значних ресурсів. Окрім техніки та боєприпасів, існує фактор, який неможливо компенсувати поставками – людський. Мобілізаційний ресурс поступово виснажується, і поповнювати лави армії стає дедалі складніше,

– сказав експрацівника СБУ.

Окремо він акцентував на економічних викликах і масштабах міграції, які також впливають на здатність держави витримувати довготривале навантаження війни. На його переконання, оцінюючи перспективу кількарічного протистояння, необхідно враховувати повну картину – від демографічної ситуації до стану економіки та політичної кон’юнктури у світі.

