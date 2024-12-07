Запеклі штурми на двох напрямках: карта бойових дій 7 грудня

Протягом 6 грудня українські військові відбили 177 атак російських окупантів. Найінтенсивніші бойові дії точилися на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Українські захисники продовжують тримати оборону, завдаючи значних втрат ворогу.

Дивіться також ЗСУ просунулися на північних ділянках фронту, ворог зосередився на південних: огляд і карти ISW

Покровський та Курахівський напрямки – найзапекліші бої

На Покровському напрямку українські сили відбили 48 ворожих штурмів у районах Миролюбівки, селища Промінь, Лисівки, Жовтого та Чумацького.



На Курахівському напрямку зафіксовано 35 атак поблизу Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього.



Удари української авіації та артилерії

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали 5 ударів по місцях скупчення особового складу ворога, а також знищили 2 пункти управління російських військ.

Інші напрямки фронту

Харківський напрямок: росіяни 5 разів штурмували українські позиції біля Вовчанська, Тихого, Високої Яруги та Козачої Лопані, але зазнали поразки.



Куп'янський напрямок: відбулося 9 боєзіткнень біля Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного.



Лиманський напрямок: окупанти здійснили 14 атак неподалік Чернещини, Греківки, Копанок, Надії, Макіївки, Торського та Тернів.



Краматорський напрямок: 5 разів ворог намагався атакувати поблизу Білої Гори та Ступочок.



Торецький напрямок: 9 штурмів відбулося поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки.



Времівський напрямок: 21 атаку ворога відбили ЗСУ біля Успенівки, Костянтинопольського, Роздольного, Новодарівки та Новосілки.



Оріхівський напрямок: спроби атакувати в районі Новоданилівки завершилися для росіян провалом.



Придніпровський напрямок: три атаки російських військ було успішно відбито.

Волинський та Поліський напрямки: ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Кордон з Чернігівською та Сумською областями: ворог продовжує утримувати військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли з території Росії.