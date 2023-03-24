Росіяни штурмують Бахмут, ЗСУ відбили наступ на Авдіївку: карта бойових дій за 24 березня

Російські військові продовжують наступати на кількох напрямках на Сході України, а також ведуть оборону на Півдні. Сили оборони стримують загарбників і не дають їм просуватися вглиб України.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили на них понад 79 атак противника.

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Яка ситуація на напрямках

На Куп'янському та Лиманському напрямках протягом попередньої доби противник ворог обстріляв з артилерії райони Гряниківки, Куп'янська, Крохмального, Табаївки та Тернів Харківської області; Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Невського, Піщаного і Білогорівки на Луганщині, а також Григорівки, Верхньокам'янського та Спірного Донецької області.

Карта бойових дій на Куп'янському та Лиманському напрямках

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурм Бахмута. Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень на зазначеному напрямку протягом минулої доби.

Також було відбито атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Предтечине Донецької області.

Карта бойових дій довкола Бахмута

Ворог обстрілював Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Залізне, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Загалом, від таких злочинних дій окупантів постраждало понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Численних ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Кам'янка, Авдіївка, Нетайлове, Ласточкине, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Орлівка, Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області.

Окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Авдіївки: карта

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли, зокрема,Ольгівського, Малинівки, Червоного, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Білогір'я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова, Новоандріївки, Степового та Кам'янського Запорізької області; Червоного Маяка, Берислава, Львового, Новотягинки, Антонівки та міста Херсон.

Сили оборони відпрацювали по окупантах

Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пально-мастильних матеріалів.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Росія продовжує зберігати військову присутність на території Білорусі.Проте, формувань наступальних угруповань не відзначено. Водночас противник продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії понад 20 районів населених пунктів.