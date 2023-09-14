Перспективи просування на кількох напрямках: Романенко відповів, що відбувається на фронті
Сили оборони України атакують на кількох напрямках фронту. Це змушує окупантів розтягувати резерви. Але головний удар ще не відбувся.
Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що наступальні дії тривають на різних ділянках фронту. Цілком можливо, що згодом піде основний удар або ж навіть два.
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Що відбувається на фронті
Як нагадав Романенко, наступальні дії Сил оборони йдуть південніше від Бахмута – в бік Андріївки та Кліщіївки. Певні перспективи є на Вугледарському напрямку, а також – в Опитному, що біля Авдіївки.
Є регулярні просування на Бердянському та Мелітопольському напрямках. А на Херсонському українські військові регулярно кошмарять російських військових.
Ворог вимушений розтягувати власні резерви. А ще – він залучив близько 110 – 120 тисяч особового складу на Лимано-Куп'янському напрямку, де намагається просунутися вперед, але нічого не вдається.
Ворог не може визначити, де буде головний удар. Щоб він відбувся, потрібно збільшити спроможності завдання ударів. Звідси й питання про ракети Taurus та ATACMS,
– зауважив Романенко.
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На Півдні Збройні Сили України зосереджені на пробивання коридорів до другої-третьої лінії оборони окупантів. Це в перспективі допоможе вийти на Токмак, де вже почнеться оперативний простір. У будь-якому випадку Україна перерізати сухопутний коридор окупантів з Кримом. А це можна зробити з різних напрямків.
Втрати Росії на фронті: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала колосальних втрат на фронті серед особового складу та військової техніки. Все почалося 24 лютого 2022 року.
- З того часу українські військові знищили 270 970 окупантів. За минулу добу, 13 вересня, на "концерт Кобзона" відправилися ще 620 загарбників.
- Також Росія втратила 4599 танків, 8810 бойових броньованих машин, 5944 артилерійських систем, 769 реактивних систем залпового вогню тощо.