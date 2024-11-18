Ворог тисне біля Курахового, а операція в Курській області триває: огляд фронту від ISW

Ситуація на фронті залишається непростою. аналітики Інституту вивчення війни поділились своїми оновленнями щодо того, що відбувається на лінії зіткнення.

Україна продовжує свою операцію у Курській області, а Росія намагається захопити нові українські території. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Ситуація в Курській області

Російські війська 16 і 17 листопада продовжували наступ на головному українському виступі в Курській області, але не просунулися. ​​Міністерство оборони Росії заявило, що їхні війська оточили українські сили в районі лісу Ольговка і завдали удару по українських силах, які намагалися вирватися з оточення.

Раніше російський мілблогер заявив, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Коренево поблизу Крем’яного, біля Дарино і Новоіванівки і на південь від Суджі біля Куриловки і Плехового. Водночас підтверджень цих тверджень нема.



Ситуація в Курській області / Карта ISW

Що відбувається на Сході України

Росія хоче відкинути українські сили від міжнародного кордону з Бєлгородською областю на Харківщині та наблизитися до міста Харкова в радіусі дії трубної артилерії.

Російські війська продовжували наземні атаки на північ від Харкова біля Стрілечі та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Стариці, проте немає підтвердженого просування.

Крім цього, російські війська нещодавно просунулися на південь від Куп’янська. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що росіяни захопили Колісниківку і займають ділянку 3-3,5 кілометра вздовж східного берега річки Оскіл.

Російські війська продовжували наступ на схід від Куп’янська поблизу Піщаного, біля Колісниківки, Кругляківки, Загризового, на захід від Сватового біля Копанки та Надії, Твердохлібового, Греківки, Чернещини, Макіївки і біля Тернів.



Росія хоче просуватись / Карта ISW

Ситуація на Донеччині

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Сіверському напрямку в районі Верхньокам’янського та Івано-Дарівки, але не просунулися.

Російські війська нещодавно частково закрили осередок на південний схід від Часів Яру на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися в осередок і зрівняли частину лінії фронту на південний захід від Андріївки.

Російський мілблогер стверджував, що російські сили в кишені також просунулися на 2,5 кілометри вздовж залізниці між Андріївкою та Зеленопіллям і на 1,5 кілометра вглиб біля Кліщіївки. Також стверджували, що російські війська також просунулися на південь від Оріхово-Василівки, очистили територію на південь від заводу вогнетривів у центрі Часового Яру, захопили частину природного заповідника Ступки-Голубівське 2. Проте аналітики не можуть це підтвердити.



Що відбувається поблизу Часового Яру / Карта ISW

Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Торецька та біля Щербинівки, але не зробили підтвердженого наступу.

Російські війська просунулися на південь від Покровська під час продовження наступальних операцій. Російські мілблогери заявили, що російські війська просунулися в межах і згодом захопили Юрівку, просунулися до Зорі і просунувся в лісистій місцевості шириною два кілометри і глибиною один кілометр на захід і південь від Новоолексіївки, проте у Інституті вивчення війни не бачать підтверджень.

Російські війська також продовжували наземні атаки на схід від Покровська поблизу Миролюбівки та Променя, біля Лисівки та Крутого Яру, біля Юрівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки.

Що відбувається поблизу Курахового

Російські війська нещодавно просунулися на північний берег Курахівського водосховища. Російські міліблогери стверджували, що російські війська захопили Нову Іллінку та просунулися в північні Берестки. Оглядач Машовець заявив, що українські війська поступово відходять від північного берега Курахівського водосховища, і зазначив, що темп просування російських військ сповільнився на південь від Курахового.

Водночас російські війська продовжували наступ на північний схід від Курахового в районі Новодмитрівки, Вознесенки, Сонцівки та Зорі, біля Новоселидівки, Нової Іллінки, Іллінця, Берестків, біля самого Курахового, біля Максимілянівки і поблизу Дальнього.

Російські сили нещодавно просунулися на північний захід від Вугледара на тлі продовження наступальних операцій у Вугледарському напрямку. Російські війська нещодавно просунулися на південь від Костянтинопольського.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на захід від Антонівки, на один кілометр у лісовій зоні на схід від Богоявленки і на 2,7 кілометра на захід від Максимівки, проте ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.



Ситуація на Донеччині / Карта від ISW

Ситуація на півдні

На заході Запорізької області тривали обмежені бойові дії, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський мілблогер стверджував, що російські сили незначно просунулися в полях на північ і захід від Новопокровки (на північний схід від Роботиного), але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

Російські війська 17 листопада продовжували обмежені атаки на Дніпровському напрямку на східному березі Херсонської області, але не просунулися.



Що відбувається на Півдні / Карта ISW