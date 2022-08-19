В ISW назвали напрямки, за якими російські війська намагаються наступати на Бахмут

Російські окупаційні війська 18 серпня продовжили наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута. В американському Інституті вивчення війни розповіли про наступ загарбників.

За словами експертів, росіяни продовжували наступати на південний захід від Бахмута вздовж шосе Т1302 від Соледару. Також вони намагалися просунутися від Володимирівки до Соледару.

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Окупанти продовжують просуватися на північ Бахмута

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська намагалися наступати на Бахмут з Покровського, розташованого приблизно за 10 кілометрів на схід від нього.

Російські сили, як повідомляється, включаючи найманців ПВК Вагнера, продовжували просуватися на північ до Бахмута з Клинового, Кодема та Семигір'я, все в межах приблизно 15 кілометрів від південної околиці Бахмута,

– розповіли в ISW.

Загарбники також намагаються наступати на Бахмут з північних околиць Горлівки в районі Гольмівського та Зайцевого. На думку експертів, їхні операції під Горлівкою, ймовірно, спрямовані на отримання виходу на трасу Т0513 Горлівка – Бахмут. Це вказує на те, що окупаційні війська, ймовірно, намагаються просунутися вздовж трьох напрямків:

від Горлівки на південний захід уздовж Т0513,

від Соледара на північний схід уздовж Т1302,

з району Клинове – Вершина по трасі Е40.

В Інституті вивчення війни додали, що 18 серпня вперше з 6 липня у росіян не було заявлених або оцінених територіальних надбань в Україні.

"Російські та українські джерела не стверджували про нові територіальні здобутки", – додали експерти.

Проте цього дня росіяни досі намагалися проводити обмежені та безуспішні наземні наступи через східну вісь.

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