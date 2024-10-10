Росія зосередила зусилля на Селидовому: карта бойових дій за 10 жовтня

Ситуація на полі бою непроста, росіяни намагаються наступати на кількох напрямках. Наші військові дають ворогу відсіч.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 149 бойових зіткнень. Росіяни не полишають спроб захопити нові українські території та повернути контроль над вже втраченими позиціями.

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Яка ситуація на напрямах фронту

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська.

Росія намагалась наступати біля Вовчанська: дивіться карту

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла сімнадцяти. Сили оборони відбили атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться карту

На Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак ворога. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське.

Шість спроб окупантів просунутись уперед поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована.

Українські воїни відбивають атаки: дивіться карту

За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки на Торецькому напрямку.

Двадцять п'ять атак за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки та Сухого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового. Там відбулось 13 боєзіткнень.

Росіяни зосередили зусилля на Селидовому: дивіться карту

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Ситуація на Курахівському напрямку: дивіться карту

П’ять атак противника зупинили наші оборонці в районі Богоявленки на Времівському напрямку.

Чотири марні спроби захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив ворог на Придніпровському напрямку.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Росіяни зазнають втрат

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав одинадцять авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби; до того ж здійснили понад 200 обстрілів.

Протягом минулої доби російські загарбники втратили 1080 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили один танк, 14 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 74 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.