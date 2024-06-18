Росія не скористалася можливістю для прориву: у ЗСУ сказали, на чому зосередились окупанти

Україна перейшла до фази активної оборони. Але, ймовірно, якщо з'являться можливості змінити стратегію війни, то вона змінюватиметься відповідно до нашого потенціалу.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що наразі ми не володіємо повним обсягом інформації про типи зброї росіян, їхню кількість, час надходження. Все це є важливим для того, щоб переходити в контрнаступ.

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Що потрібно Україні для контрнаступу

Багато чого залежить від ресурсів як наших, так і ворога. Крім цього, важливо наскільки довго Росія зможе витримати такий темп бойових дій. Ми вже спостерігаємо за тим, що окупантам важко на півночі Харківщини, їх також вибили з Серебрянського лісу на Луганщині.

Вікно можливостей, щоб прорвати наші Збройні Сили Росія не використала, хоча мала 5 місяців, коли ситуація у підтримці та постачанні була складною,

– підкреслив Іван Тимочко.

Щодо можливостей України, то зараз все залежатиме від того, наскільки швидко ми зможемо накопичити озброєння, підтримку союзників та застосувати ті війська, які проходять навчання. Знищення ворожої логістики також дасть можливості прогнозувати перехід до контрнаступу.

Які завдання росіян на фронті

Ворог зосередився не лише на півночі Харківщини. Дуже "гарячим" є Краматорський напрямок, Часів Яр, Вугледар, Курахове – саме на ці місця зараз звернена особлива увага. Окрім того, не варто забувати про Роботине та лівий берег Дніпра.

Ситуація на фронті: дивіться на карті

"Є величезний спектр військових завдань, які треба розв'язати в найкоротші терміни. Добре, що наші союзники нарешті прийшли до консолідованої думки про постачання зброї та дали дозволи на її застосування", – наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.