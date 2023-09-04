Вклинюємось в оборону ворога, – Коваленко про успіхи ЗСУ біля Вербового та Новопрокопівки

Українські військові продовжують просуватися на Запорізькому напрямку. Вже вдалося вклинитися в оборону окупантів.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що українські військові успішно вбили "клин" аж до другої лінії оборони окупантів. Зараз він поступово розширюється.

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Яка ситуація біля Новопрокопівки

Як наголосив Коваленко, точну ситуацію на цьому напрямку, звісно, знають лише військові. Однак була різна інформація про те, що на одній із панівних висот у північно-східному секторі біля Новопрокопівки втратив боєздатність підрозділ 210 мотострілецького полку окупантів.

Залишається актуальним питання, що там з панівною висотою. Підрозділи 210 мотострілецького полку відведені в сам населений пункт. На схід від Новопрокопівки перебуває підрозділ 70 мотострілецького полку окупантів, але їх там недостатньо. І їх навіть підсилили залишками підрозділів 1430 та 1441 мотострілецьких полків так званих "територіальних військ",

– розповів Коваленко.

Останні два підрозділи втратили боєздатність. Але їх не відвели на відновлення, а кинули на позиції. Це свідчить, що біля Новопрокопівки ситуація в окупантів може розвиватися погано.

Дивіться розмову з Олександром Коваленком на ютубі 24 Каналу

Ситуація біля Вербового зараз також достеменно невідома. Звідти йде інформація про успіхи ЗСУ, але вона зараз неперевірена.

Відомо, що окупанти сконцентрували на цьому напрямку 47 окремий розвідувальний батальйон та 100 окремий розвідувальний батальйон. Це досить несподівано – затикати оборону розвідбатами. Очевидно, що й там в окупантів можуть бути проблеми із живою силою.

Затикати оборону розвідбатами. Це взагалі не функціонал цих підрозділів. Вони не мають сидіти в окопі та відстрілюватися. Це свідчить про серйозну проблему російських окупантів у цьому секторі. Якщо розвідники мають тримати окопи, то це говорить, що ресурс у них, м'яко кажучи, на межі,

– вважає Коваленко.

Ситуація на фронті: коротко