Значно менші, ніж заявляє Кремль: в ISW оцінили реальні здобутки ворога на фронті

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили про значно скромніші територіальні здобутки російської армії, ніж це подає військове керівництво у Москві. Таку інформацію експерти взяли на основі зібраних доказів.

Про це йдеться у звіті ISW.

Що розповіли в ISW про територіальні здобутки ворога?

За оцінками експертів, від початку 2026 року російські війська змогли захопити лише 19 населених пунктів і близько 572 квадратних кілометрів території, що на 23 населені пункти та 328 квадратних кілометрів менше від заяв російської сторони.

За підрахунками ISW, упродовж 2025 року російські сили захопили 252 населені пункти – приблизно на 50 менше, ніж стверджував начальник Головного оперативного управління Генштабу Росії Сергій Рудськой. Зокрема, 9 населених пунктів були захоплені в Сумській області, ще 7 – на півночі Харківської області.

Аналітики зазначають, що в зоні відповідальності Західного угруповання військ (район від Куп'янська до Лимана) російські війська змогли захопити лише 17 населених пунктів. Водночас у зоні відповідальності Південного угруповання військ зафіксовано захоплення 50 населених пунктів – показник, який приблизно відповідає заявам російського командування.

У районі відповідальності Центрального угруповання військ, зокрема поблизу Покровська, російські сили, за оцінками ISW, захопили 38 населених пунктів.

Окремо експерти підкреслюють, що російські війська змогли просунутися або провести інфільтраційні дії лише приблизно у 7% території Костянтинівки.

На сході Запорізької області у 2026 році російські війська, за оцінками ISW, захопили близько 99 квадратних кілометрів і лише 3 нові населені пункти, серед яких Гуляйполе. Водночас вони втратили повний або частковий контроль над 18 населеними пунктами на сході Запорізької та півдні Дніпропетровської областей, оскільки українські сили повернули під контроль приблизно 86 квадратних кілометрів території.

Аналітики також зазначають, що з листопада 2025 року російські війська змогли захопити лише 2 населені пункти на заході Запорізької області та просунутися максимум на 20 кілометрів до південного адміністративного кордону міста Запоріжжя.

Цікаво, начальник відділу комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач розповів в етері 24 Каналу, що на ділянці фронту від Гуляйполя до Тернуватого спостерігається зменшення активності окупаційних сил. Куди саме поділися основні сили ворога – пояснити важко.

А що відбувається на прикордонні?

В ISW наголошують, що Росія часто захоплює невеликі прикордонні сільські поселення та подає це як доказ військової ефективності, поширюючи наратив про нібито неминучу перемогу у війні проти України. Російське командування також регулярно заявляє про розширення так званої "буферної зони" у Сумській і Харківській областях.

На думку аналітиків, обмежені транскордонні атаки в раніше неактивних районах північної Сумщини спрямовані на створення враження руйнування української лінії фронту та тиску на Захід із метою змусити Україну погодитися на вимоги Росії.

Попри це, ISW підкреслює, що реальні успіхи російської армії залишаються мінімальними та досягаються надзвичайно високою ціною. За оцінками інституту, у 2025 році російські війська просувалися в середньому на 13–15 квадратних кілометрів на день, втрачаючи приблизно 83 військових на кожен захоплений квадратний кілометр.

