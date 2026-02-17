Кремль змінює тактику війни: огляд фронту та карти ISW

Росія навряд чи відмовиться від своїх ключових вимог щодо війни проти України навіть під час нових переговорів. Водночас Кремль змінює тактику на фронті та активно розвиває дронові технології.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни за 16 лютого 2026 року.

Як Росія змінила позицію щодо війни?

Аналітики ISW зазначають, що російські чиновники, ймовірно, не відійдуть від своїх початкових вимог під час переговорів за участі США, України та Росії у Женеві.

Росія також може спробувати використати черговий тимчасовий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі, щоб хибно стверджувати, що Росія йде на поступки. Росія раніше вже робила подібне у березні-квітні 2025 року та у січні-лютому 2026 року для накопичення безпілотників і ракет для подальших руйнівних ударів

За оцінкою ISW, Росія активно інвестує у розвиток безпілотних технологій. Йдеться про створення спеціалізованих підрозділів і центрів, які розробляють нові можливості застосування дронів – як для ударів по цілях, так і для протиповітряної оборони.

Аналітики також вважають, що Кремль адаптує тактику, зокрема розглядає використання диверсійних методів за межами України, зокрема в Європі.

Тому, попри переговори, Кремль не демонструє готовності відмовлятися від своїх цілей, що свідчить про збереження високих ризиків ескалації.

Які ключові зміни на фронті?

Ситуація на фронті залишається напруженою, а бої тривають практично на всіх ключових напрямках. Росія продовжує намагатися виснажити українські сили через постійні локальні наступи, водночас Україна проводить контратаки та утримує ключові оборонні рубежі.

Аналітики вважають, що найближчим часом бойові дії залишатимуться інтенсивними, а швидких стратегічних проривів на жодному з напрямків не очікується.

Схід України: район Костянтинівка – Дружківка. На цьому напрямку зафіксовано взаємні просування. Українські сили здійснили локальні наступальні дії та змогли покращити тактичне положення на окремих ділянках. Водночас російські війська також намагалися прорвати оборону та мали частковий успіх поблизу населених пунктів у зоні Костянтинівка–Дружківка.

Аналітики зазначають, що бої тут мають маневровий характер: позиції часто переходять із рук у руки, а жодна зі сторін не має стабільної переваги. Росія активно використовує штурмові групи, артилерію та дрони, намагаючись виснажити українську оборону.

Покровський напрямок. Поблизу Покровська російські війська продовжують наступальні дії. За оцінкою ISW, окупанти намагаються розширити зону контролю та створити загрозу українським логістичним маршрутам.

Бої тут залишаються інтенсивними. Росія активно застосовує тактику малих штурмових груп, а також масовано використовує FPV-дрони. Українські сили ведуть оборонні бої та стримують подальше просування противника.

Бахмутський напрямок. У районі Бахмута тривають позиційні бої без значних змін лінії фронту. Російські війська намагаються покращити тактичне положення, однак швидких проривів не досягли.

ISW підкреслює, що цей напрямок залишається одним із найбільш виснажливих – сторони регулярно проводять локальні атаки, але вони здебільшого не призводять до стратегічних змін.

Авдіївський та Донецький напрямки. Російські війська продовжують наступальні дії на захід від Авдіївки, намагаючись просунутися вперед і витіснити українські сили з укріплених позицій. Бої супроводжуються інтенсивним застосуванням артилерії, авіації та дронів.

Українські підрозділи утримують оборону та проводять контратаки на окремих ділянках, не дозволяючи російським військам досягти оперативного прориву.

Південний напрямок: стабілізація фронту. На півдні суттєвих змін не зафіксовано. Лінія фронту залишається відносно стабільною, хоча обидві сторони продовжують завдавати ударів по тилових позиціях, складах і логістиці.

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Росія посилює використання дронів-камікадзе та розвідки, намагаючись виявляти українські позиції та завдавати точкових ударів.

Окрему увагу ISW приділяє розвитку безпілотних технологій. Росія активно створює нові підрозділи та центри, що спеціалізуються на використанні дронів. Йдеться як про ударні безпілотники, так і про засоби протидії українським БПЛА.

Дрони дедалі більше впливають на хід бойових дій, змінюючи тактику обох сторін і підвищуючи ефективність розвідки та точкових ударів.

Як Сили оборони протистоять ворогу?