142 бойових зіткнення, найбільше атак на Покровському напрямку: карта фронту 1 липня

Упродовж доби на фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення. Найактивніше окупанти атакували на Покровському напрямку, там ситуація найскладніша.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08 ранку 1 липня.

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Удари ворога

За уточненою інформацією, за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 3 ракетних удари, із застосуванням 4 ракет, 59 авіаційних ударів (сумарно 89 КАБ), здійснив майже 4600 обстрілів, 94 із них – з РСЗВ.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Стариця, Вовчанськ, Гур'їв Козачок, Липці, Токарівка Друга, Веселе, Нескучне, Дергачі, Слобожанське Харківської області та місто Харків; Сергіївка, Райгородка Луганської області; Серебрянське лісництво; Лиман, Ямпіль, Нью-Йорк, Залізне, Торецьк, Воздвиженка, Миролюбівка, Желанне, Іванівка, Старомайорське Донецької області; Бургунка Херсонської області; Тамарино Миколаївської області.

Удари ЗСУ

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, один засіб ППО та 16 районів зосередження особового складу противника.

Ситуація по напрямках

Ситуація на прикордонні

Нанапрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося 16 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке. Нанапрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області. Нанапрямку наші війська відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка Луганської області та Торське Донецької області. Нанапрямку Силами оборони відбито вісім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області. Нанапрямку Сили оборони зупинили 10 спроб противника прорвати оборону в районах Кліщіївки, Нового та Часового Яру Донецької області. Нанапрямку ворог здійснив сім атак неподалік населених пунктів Південне, Північне та Торецьк. Нанапрямку нашими захисниками відбито 42 штурмові дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша та Сокіл Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Нанапрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. Нанапрямку агресор здійснив 12 штурмів наших позицій біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області. Нанапрямку противник намагався наступати неподалік Чарівного Запорізької області. Нанапрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.