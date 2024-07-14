На Покровському напрямку – третина від всіх боїв: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Українські військові дають ворогу гідну відсіч на усіх напрямках фронту. Зокрема, третина всіх боїв відбувається на Покровському напрямку.

У Генштабі зазначили, що найнапруженіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де відбувається понад третина від усіх боїв. Крім цього, загарбники активно штурмують на Торецькому напрямку.

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Ситуація на напрямках фронт

Загальна кількість бойових зіткнень становить 66.

На Харківському напрямку ворог провів три атаки. Крім цього, він невдало штурмував біля Вовчанська та Глибокого. Натомість терористи активно продовжують бити КАБами з російської території по українських селах і містах.

Зокрема, з боку Бєлгорода завдали чотирьох авіаударів у районі Липців, чотири авіабомби розірвались біля Вовчанських Хуторів, а Вовчанськ зазнав двох авіаударів шістьма КАБами з напрямку Шебекіного. Окрім того, ворог бомбардував Старицю і Глибоке, а по Ветеринарному бив з озброєння гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами.

На Куп’янському напрямку також відбили три ворожі атаки біля Піщаного і Стельмахівки. По району Петропавлівки прилетіли 16 російських НАРів.

На Лиманському напрямку ворог по чотири рази штурмував українські позиції в районах Греківки і Макіївки. біля Макіївки залучав авіацію. Також некерованими авіаракетами окупанти били по Серебрянському лісу.

Не полишають спроб російські загарбники протиснути українську оборону на Сіверському напрямку. Там відбили шість атак. Ще два боєзіткнення були в районах Спірного та Роздолівки.



На Краматорському напрямку відбулось 5 бойових зіткнень. Ворог невдало штурмував поблизу Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Андріївки.

На Покровському напрямку окупанти провели дві атаки. Всього, з початку доби, їх було вже 24. Майже всі свої зусилля ворог спрямовує у район Новоолександрівки і Прогреса. Там зафіксовано 19 боєзіткнень. Також бої точилися поблизу Воздвиженки, Яснобродівки та Новоселівки Першої. Водночас, трьома КАБами окупанти бомбардували Іванівку та Лисичне. У районі Олександрополя тричі била некерованими ракетами російська авіація.

На Курахівському напрямку наші воїни відбили дві атаки у районі Красногорівки і Парасковіївки.



На Времівському напрямку противник, теж двічі, атакував біля Костянтинівки і Водяного. Завдав трьох ударів керованими авіаційними бомбами в районі Великої Новосілки. Усі спроби ворога просунутись вперед наші воїни відбили.

На Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок. Тут, з початку доби, наші воїни відбили два ворожих штурми. У район Львового загарбники скинули чотири авіабомби.