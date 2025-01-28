Важкі бої в Часовому Яру: українські захисники тримають позиції

Українські захисники продовжують давати гідну відсіч російським окупантам на всіх ключових напрямках. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де тривають важкі бої.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Ворог зазнає значних втрат у техніці та живій силі, однак не припиняє штурмових дій.

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Окупанти атакують, але отримують нищівну відсіч

Сили оборони України тримають позиції та знищують колони противника ще на підходах до лінії фронту.

Зокрема, на Харківському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожі атаки у Вовчанську протягом минулої доби.

На Куп’янському напрямку противник вів штурми поблизу Дворічної, Нової Кругляківки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував у районах Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Тернів, Зеленої Долини, Зарічного та Колодязів, однак втрат українських позицій не допущено.

На Сіверському напрямку безуспішними залишилися спроби окупантів атакувати в районі Білогорівки.

На Краматорському та Торецькому напрямку тривають інтенсивні бої.

У міській забудові Часового Яру та Торецька противник здійснив майже 140 артобстрілів у Часовому Яру і понад 80 – у Торецьку.

В районі Білої Гори окупанти атакували за підтримки бронетехніки. Українські БпЛА знищили танк та БМП ворога, пошкодили ще один танк і дві ББМ. Колону з п’яти автомобілів, якими противник перевозив особовий склад, було ліквідовано на підході до лінії бою.

На Покровському напрямку – найгарячіший відрізок фронту. Противник намагався просуватися без бронетехніки у районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Удачне, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Дачне та Улакли.

Важкі бої тривали в Лисівці, Котлиному, Зеленому, Надіївці, Шевченко та Янтарному. Сили оборони завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

На Новопавлівському напрямку українські бійці тримають оборону у Великій Новосілці, Костянтинополі та Роздольному.