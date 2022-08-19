Не лише з боку росіян, – Подоляк сказав, про які "гострі події" на фронті повідомляли у розвідці

Нещодавно в ГУР заявили, що найближчим часом на фронті можна очікувати гострих подій. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк підтвердив інформацію розвідників.

Про це Подоляк розповів в ефірі 24 каналу. Нагадаємо, що в розвідці зазначили, що все лише починається – на фронті тривають активні бої.

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"Гострі події" відбуватимуться з обох сторін

Подоляк розповів, що на фронті й справді можна очікувати "гострих подій", зокрема:

зі сторони росії, адже окупанти постійно хочуть підтиснути ЗСУ і кудись пройти;

з боку захисників можна очікувати контрнаступальних дій.

"Ми ж трохи інакше воюємо, ніж росія. От всі очікують контрнаступу. Я, безумовно, не дуже хочу проговорювати військові стратегії, тому що для цього є Генеральний штаб. І взагалі мені не подобається, коли цивільні обговорюють спосіб та напрямок контрнаступу. Це неправильно", – додав радник голови ОП.

За його словами, з політичної точки зору, це є 2 різних типи війни. Коли росіяни йдуть в наступ, вони формують ударне угруповання і заходять на певну територію, незалежно від того, скільки людей та техніки втрачають. Однак ЗСУ мають інший підхід

Наша контратака – це максимально чіткі удари по логістиці забезпечення. Тобто ми відрізаємо можливість отримувати російською армією снарядів, палива, харчових продуктів, блокуємо можливість відступу і таке інше,

– додав Подоляк.

Він зауважив, що українські захисники знекровлюють російську армію на різних напрямках. Для цього потрібно здійснити багато ударів саме по логістичних хабах.

"Це зовсім інший підхід до війни. Він нам дозволяє залишити їх без зброї. Поступово. Безумовно, в них її є дуже багато і дуже багато складів. Але поступово залишити їх без забезпечення і в той самий час мінімізувати наші втрати", – зауважив радник голови ОП.

Він підсумував, що під час контрнаступу на озброєного до зубів ворога втрачається багато людей. Тому ЗСУ не потрібно цього робити, якщо можна точково знищувати інфраструктуру окупантів.

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