В Офісі президента кажуть, що ситуація на фронті покращується та йдуть ротації військ

Попри усі складнощі, в Офісі президента кажуть, що ситуація на фронті покращується. Вдається провести певні ротації військ, а також збільшити кількість резервів.

Російській армії на фронті непросто. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

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"Без підтримки війна в Україні може затягнутися на роки"

Михайло Подоляк у коментарі The Wall Street Journal заявив, що українській стороні вдалося провести деякі ротації військ і водночас збільшити кількість резервістів. Саме через це ситуація покращується.

Також, як зазначає видання, посилаючись на українських чиновників та військових аналітиків, російській стороні на війні теж важко. Усі масові зусилля російської армії не дали їм бажаних результатів у прориві.

Виданню Подоляк також розповів про План перемоги України. Він повідомив, що це – детальна стратегія, у якій охоплені військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки, які потрібні, щоб змусити Кремль закінчити війну.

The Wall Street Journal зазначає, що серед запропонованого у документі Україна просить надати додаткові ракети великої дальності (ATACMS або Storm Shadow) та дозвіл бити ними по військових цілях вглиб російської території.

Подоляк вважає, що ці кроки допоможуть змінити розрахунок Владіміра Путіна шляхом посилення внутрішнього тиску та послаблення сил його армії. Також він додав, що без додаткової підтримки війна в Україні може затягнутися на роки і закінчитися "розмиванням глобального становища західних країн".

Змушення України вести переговори з позиції слабкості не покладе край конфлікту, але підбадьорить Путіна продовжувати свою головну мету – повний контроль над Україною,

– сказав Подоляк.