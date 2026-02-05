Ворогу вдалось захопити Мирноград та просунутись біля Гуляйполя: огляд карти фронту від ISW
- Російські війська захопили Мирноград і просунулись на південний захід від Гуляйполя, атакуючи ключові напрямки.
- Українські сили успішно контратакували в кількох районах, утримуючи позиції на важливих ділянках фронту.
Російські загарбники продовжують наступальні дії чи не на усіх напрямках фронту. Водночас на окремих ділянках Сили оборони успішно дають відсіч окупантам.
Про це інформують експерти Інституту вивчення війни (ISW).
Що відбувається на фронті станом на 5 лютого?
- Згідно з оприлюдненими даними аналітиків, 4 лютого російські війська здійснили наступ на півночі Сумської та в Курській областях, втім успіхів не досягли. За словами російського воєнкора, наступальний потенціал окупантів на цій ділянці фронту залишається обмеженим.
- 3 та 4 лютого російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Графського, Прилипки, Вовчанська, Стариці та Вовчанських Хуторів, а також у напрямку Нескучного. Однак бажаного результату не досягли.
- На Куп'янському напрямку ворог не залишає надій форсувати Оскіл у Харківські області. Окупанти атакували поблизу та в межах самого Куп'янська, поблизу Петропавлівки, Подолу, Піщаного, у напрямку Курилівки, біля Новоосинового, Глушківки, у напрямку Куп'янськ-Вузловий та Ківшарівка.
- Також 4 лютого російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Водночас російський воєнкор стверджує, що окупанти просунулись на північний схід від Борової.
- Російське командування не відступає від цілі захопити усю Донецьку область. Тож окупанти намагаються просунутися через населений пункт до Різниківки, що на захід від Свято-Покровського. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська просунулися до центральної частини Закітного, а невеликі ворожі групи досягли дороги Никифорівка-Привілля, що на південний схід від Слов'янська. Водночас українські війська утримують позиції на західній та південно-східній околицях Закітного та у Свято-Покровському, що на північний схід від Слов'янська.
- Також 3 та 4 лютого російські війська атакували поблизу самого Лимана, Новоселівки, Ставок, Дробишевого, Зарічного, Закітного, Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського, Різниківки, Никифорівки та Васюківки та у напрямку Рай-Олександрівки. Водночас Сили оборони контратакували поблизу Новоселівки та Закітного.
- За даними аналітиків, українські та російські війська нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку.
- Так само дві воюючі сторони змогли просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Українські війська нещодавно просунулися в центральній частині Іванопілля, а росіяни захопили Мінківку , що на північний схід від Костянтинівки. Впродовж 3 та 4 лютого російські сили атакували поблизу та в межах самої Костянтинівки, Міньківки, Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Клебан-Бик, Софіївки, Новопавлівки, Павлівки.
- Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед.
- На Покровському напрямку окупанти все ж змогли досягти певних успіхів. "Російські війська почали переміщувати командні пункти до Мирнограда, що свідчить про те, що російські війська захопили Мирноград", – пишуть аналітики. Водночас ворог атакував поблизу та в межах самого Покровська, Гришиного, Родинського, Білицького, Світлого. За даними російських мілблогерів, українці давали відсіч поблизу Родинського. Також Сили оборони відкинули атаку ворога, яку той намагався здійснити в Гришиному під покровом туману.
- Попри значні зусилля підрозділам окупантів не вдалось прорватись на українські позиції на Новопавлівському напрямку. Ворог атакував поблизу самої Новопавлівки та на південь від Новопавлівки поблизу Філії.
- 3 та 4 лютого російські війська атакували на північний схід від Олександрівки поблизу Андріївки-Клевцового та Іванівки, але також успіху не досягли.
- 3 лютого українські війська просунулися вздовж автомагістралі Т-0401 Гуляйполе-Пологи на південь від Гуляйполя. Водночас російські підрозділи нещодавно захопили Прилуки, Оленокостянтинівку та Зелене, а також що передовий край бойових дій ворога розташований далі на південний захід, ніж було оцінено раніше. Окупанти нещодавно просунулися до автомагістралі Т-0401 Гуляйполе-Подолу на південь від Гуляйполя.
- 3 та 4 лютого ворожа армія атакувала на захід від Оріхова поблизу Степногірська та Плавнів, а також на північний захід від Оріхова поблизу Приморського та у напрямку Магдалинівки, Запасного та Річного. Водночас Сили оборони контратакували в Приморському та Річному.
- Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 4 лютого.
Ситуація на фронті з 3 по 5 лютого: дивіться карту ISW
Що відомо про ситуацію на фронті?
Росіяни заявляють про масове відключення Starlink у своїх підрозділах на фронті, що створює для них проблеми з управлінням військами. Нагадаємо, росіяни "спалилися" після атак на Україну дронами, якими керували завдяки супутниковому зв'язку Starlink. Одні з останніх подібних випадків були зафіксовані наприкінці січня.
У ЗСУ створили нове командування безпілотних систем ППО, відрядивши до нього високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом.
У січні 2026 року Росія захопила понад 240 квадратних кілометрів українських територій, що майже вдвічі менше, ніж у попередні місяці. Здебільшого бої тривають на Покровському напрямку, тоді як на Гуляйпільському кількість штурмів зросла у 1,75 раза.