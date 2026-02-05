Ворогу вдалось захопити Мирноград та просунутись біля Гуляйполя: огляд карти фронту від ISW

Про це інформують експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни заявляють про масове відключення Starlink у своїх підрозділах на фронті, що створює для них проблеми з управлінням військами. Нагадаємо, росіяни "спалилися" після атак на Україну дронами, якими керували завдяки супутниковому зв'язку Starlink. Одні з останніх подібних випадків були зафіксовані наприкінці січня.

У ЗСУ створили нове командування безпілотних систем ППО, відрядивши до нього високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом.