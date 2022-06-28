Окупанти вдарили з вертольотів Ка-52 біля Авдіївки й на Харківщині: яка ситуація на фронті

Триває 125 доба повномасштабної війни Росії з Україною. Загарбники зберігають високу інтенсивність обстрілів мирних міст та штурмових дій.

Ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою. Ворог не припиняє масштабних обстрілів та бойових дій, але нашим захисникам вдається ефективно протидіяти окупантам та не давати їм просуватися далі.

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Ситуація на фронті: зведення від Генштабу

Волинський та Поліський напрямок

Ворог нарощує посилення оборонних позицій біля кордонів у Брестській області. Білоруси запланували військові збори у Гомельській області, вони будуть тривати з 28 червня по 16 липня. Білоруси можуть вчиняти провокації на українському кордоні.

Сіверський напрямок

У Курській та Брянській областях ворог утримує три свої батальйонні тактичні групи. Мета – сковування сил ЗСУ. Також ворог продовжує обстріли прикордонних районів.

Харківський напрямок

Ворог здійснив обстріли багатьох населених пунктів та північної частини Харкова. Біля села Явірське він здійснив атаку з вертольотів Ка-52. Штурми біля Дементіївки, Довгалівки та Залиману ворогу не вдалися.

Донбас

ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямках сіл Долина та Мазанівка. Така ж ситуація у ворога зі штурмом Спірного. По всій лінії зіткнення ворог здійснює обстріли мирних міст. Ворог застосовує артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію. Біля Авдіївки окупанти завдали удару ланкою вертольотів Ка-52. Спроба росіян вийти на трасу Лисичанськ – Бахмут теж провалилися.

Південнобузький напрямок

Росіяни продовжують атакувати мирні населені пункти ствольною та реактивною артилерією. Поблизу Потьомкиного, Великого Артакового та Олександрівки росіяни завдали авіаударів.

Чорне та Азовське море

Ворог тримає в акваторії два судна-носії крилатих ракет типу "Калібр". Їх сумарний залп становить 16 ракет.

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