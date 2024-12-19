Росія дозовано використовує техніку, роблячи ставку на малі штурмові групи, – ОСУВ "Хортиця"

Росіяни продовжують спроби захопити якомога більше українських територій. При цьому вони почали дозовано використовувати свою техніку.

При цьому російська армія робить ставку на малі штурмові групи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

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Росія кидає на штурми малі групи, але намагається не йти в лоб

"Ворог останнім часом дещо дозовано використовує свою техніку. Однак працює і комбіновано: застосовує тактику малих штурмових груп на лінії бойового зіткнення замість масованих механізованих накатів", – розповів Волошин.

На більшості напрямків росіяни вдаються до тактики інфільтрації особового складу та його розосередження: це коли штурмові групи підтримуються невеликою групою бронетехніки. Також окупанти чергують застосування малих штурмових груп піхоти разом із легкою неброньованою технікою.

Ворожі штурмовики намагаються інфільтруватися до наших позицій, потім розосереджуються і закріплюються,

– каже військовий.

Також під час своїх штурмів росіяни намагаються не йти в лоб, а прориватися через ліві та праві фланги. Так вони намагаються уникнути фронтальних штурмів.

"Окупанти відмовились від тактики застосування великої кількості бронетехніки, адже цьому не сприяють погодні умови, і Сили оборони докладають зусилля, щоб техніки було якомога менше", – додав Волошин.