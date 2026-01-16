Росіяни намагаються проривати кордон якнайдалі від Донецької області, – майор ЗСУ

У ДПСУ заявили, що росіяни намагалися прорвати кордон у напрямку Дігтярного Харківської області. Ворог пробує промацувати український кордон на такі точки, щоб створювати нові ділянки бойового зіткнення.

Окупанти намагаються створити нові загострення та фронті. Політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук зауважив 24 Каналу, що у такий спосіб окупанти хочуть, щоб ЗСУ перекидали свої резерви з Донеччини на інші напрямки.

"Вони намагаються промацувати лінію кордону, нові позиції, де могли би протиснути Сили оборони, щоб створити нові загострення і нові гарячі точки. Це їм потрібно для того, аби розтягнути наші сили, резерви, яких бракує, ще більше", – сказав він.

Як ворог діятиме у 2026 році?

Андрій Ткачук пояснив, що чим більше загарбникам вдасться створити таких точок, тим для них ефективнішим буде розтягування Сил оборони України. Якщо ворог активно зайде і почне розвивати новий відтинок фронту, нашим бійцям потрібно перекидати резерви, знімати їх з якогось напрямку.

Росіяни дуже хотіли би, щоб ми забрали якісь резерви, наприклад, з Донеччини і перекинули їх на інші відтинки фронту, чим далі від Донецької області. Наприклад, на Харківщину чи Сумщину. Думаю, вони продовжать це робити впродовж 2026 року,

– підкреслив майор ЗСУ.

Що відбувається на фронті?