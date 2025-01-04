Росія по 40 разів атакувала Покровський і Курський напрямки: карта бойових дій станом на 4 січня

Триває 1046 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. На фронті за попередню добу було зафіксовано 148 бойових зіткнень.

3 січня росіяни атакували 11 ракетами, 95 КАБами, 2257 дронами-камікадзе, а ще здійснили майже 5 тисяч обстрілів, 230 з яких – із РСЗВ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 2 російські атаки біля Вовчанська.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 7 атак ворога неподалік Кучерівки, Синьківки та Загризового.

Росія атакувала біля Кучерівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку Росія атакувала 11 разів, намагаючись просунутися біля Надії, Макіївки, Григорівки, Твердохлібового, Ямполівки та в напрямку Чернещини, Зеленої Долини.

Ворог атакував поблизу Макіївки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог 2 рази атакував позиції ЗСУ біля населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку було 10 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

Ворог штурмував біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку противник здійснив 7 атак біля населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка.

Росія здійснила атаки біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 40 штурмових і наступальних дій Росії біля населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Нововасилівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ.

Росіяни атакували біля Покровська: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 11 атак біля Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка.

Ворог атакував біля Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог здійснив 11 наступальних дій на позиції ЗСУ поблизу Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки.

Ворог наступав у напрямку Костянтинополя: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку українська армія відбила одну ворожу атаку біля населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку росіяни безуспішно 2 рази штурмували позиції ЗСУ.

В операційній зоні на Курщині підрозділи ЗСУ відбили 41 російську атаку.

На Гуляйпільському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зі своєї території активно застосовує артилерію та авіацію по українських населених пунктах.