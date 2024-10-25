Штурмують малими групами та б'ють КАБами: яка ситуація в Селидовому та чому воно важливе

Ситуація на фронті залишається непростою. У Національній гвардії розповіли, до чого вдаються російські загарбники в районі Селидового.

Росіяни продовжують активно штурмувати у районі Селидового, де частково вже перебувають окупанти. Пресофіцер 15-ї бригади спецпризначення Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Миловидов розповів про ситуацію там.

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Росіяни намагаються закріпитись у приватному секторі

Водночас ворог здійснює атаки малими групами і широким фронтом, але без бронетехніки. Ймовірно, він так сподівається трохи "вберегти" населений пункт задля подальшого укріплення там своїх позицій. За словами Миловидова, росіянам вдається просочуватися в населений пункт, намагатися закріпитися саме в приватному секторі, а потім уже розвивати свої подальші дії.

Тобто групи заходять частково: два-три військовослужбовці Росії добралися до хати, зайняли її й чекають поки їх не накопичиться більше, щоб уже чисельною перевагою протидіяти нашим піхотним підрозділам,

– пояснив він.

Російська піхота йде в штурм зі всіма необхідними вогневими засобами. Після зайняття позицій, росіяни активно мінують територію. Крім того, просуванню також сприяє осіння погода.

Речник також розповів, що по Селидовому завдають ударів КАБами, дронами, артилерією, але водночас не знищують його повністю, як це було з іншими містами Донеччини. Він припустив, що в майбутньому росіяни хочуть використати інфраструктуру та географічне розташування Селидового задля наступу на Покровськ.

Чому Селидове важливе

Аналітик моніторингового проєкту Deep State Руслан Микула пояснив, що захоплення Селидового може забезпечити путінській армії прикриття лівого флангу угрупування, яке рухатиметься саме на Покровськ.

Селидове – достатньо велике місто. На момент початку повномасштабної війни там проживало 21,5 тисячі людей. Там багато підвалів, де можна буде розквартирувати величезну кількість особового складу ворожого війська, а також приховати як важку броньовану, так і легку автомобільну техніку.

Власне, якраз Селидове покращить їхню логістику і дасть змогу підтягнути більшу кількість живої сили і техніки для того, щоб уже проводити далі штурмові дії на Покровськ,

– сказав аналітик.

Де розташоване Селидове: дивіться карту