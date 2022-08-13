російські сили з термобаричних артилерійських систем фактично зрівняли Піски з землею, – ISW

російські окупанти гатили по Пісках з термобаричних артилерійських систем. Загарбники зрівняли селище із землею.

Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни. Експерти зауважили, що 12 серпня російські війська продовжували наступати на південний захід і північний захід з околиць Донецька.

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Окупанти зрівняли Піски із землею

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські війська завдали поразки окупантам поблизу Павлівки, що приблизно за 50 кілометрів на південний захід від Донецька. Окрім цього, захисники відбили російські штурми поблизу Спартака, Пісків і Мар’їнки в радіусі 8 кілометрів від західної околиці обласного центру.

Водночас російські джерела стверджують, що загарбники "контролюють ситуацію" в Пісках. Раніше експерти ISW повідомляли, що окупанти завершують захоплення цього селища.

Записи бойових дій і супутникові знімки свідчать про те, що російський потужний вогонь з термобаричних артилерійських систем помітно зрівняв Піски з землею,

– зазначили в Інституті.

В ISW підсумували, що на Донеччині російські війська продовжують завдавати авіаційних ударів та обстрілів території, контрольованої Україною.

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За даними Генштабу, росіяни намагалися просунутися в напрямках Лисичанський НПЗ – Івано-Дар'ївка та Миколаївка – Виїмка. Спроби були марні – ЗСУ зупинили ворога.

Також наші захисники відбили ворожий штурм в стороні Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Вуглегірська ТЕС – Зайцеве.

Невдалий наступ росіяни вели й на напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак – Авдіївка.

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