Наближаємось до переломної точки: ворогу стало важче перекривати втрати на фронті

Українські військові завдають потужних втрат ворогу на фронті серед техніки та особового складу. Їм стає все складніше перекривати втрати.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що з часом окупантам стає все складніше це робити. Все наближається до точки, коли тил росіян не зможе перекривати потреби їх фронтових підрозділів.

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Окупанти маневрують на самому фронті

Як наголосив Жданов, чим більшою буде різниця між постачанням та втратами, тим легше буде долати опір окупаційних військ. Зрештою настане момент, коли проблеми в росіян стануть критичними.

Прийде переломний момент, коли фронт окупантів сяде на "голодний пайок". Тоді війська не матимуть особливо чим воювати. Ось це наша головна мета на сьогодні,

– зауважив Жданов.

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Генеральний штаб ЗСУ дуже грамотно спланував тиск на російських окупантів. Вони не пішли на пропозицію Заходу, щоб завдати один масований удар на одному напрямків. Тиск йде по всьому фронті.

Через це окупанти змушені лишати ресурси по всій лінії бойового зіткнення. Також вони ще починають маневрувати вздовж фронту, щоб перекидати певні підрозділи на найбільш критичні для себе напрямки.

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