Розвідка доповіла про ситуацію в Ізраїлі, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський ввечері 12 жовтня записав своє традиційне звернення до українського народу. У ньому він розповів про санкції, які ухвалили Сполучені Штати проти російських компаній, а також про ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, він також відзначив ситуацію, яка склалася на Сході нашої держави. Президент також подякував ПАРЄ за визнання Голодомору геноцидом українців.

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Зеленський розповів про Ставку

Глава держави розповів, що цього дня він провів Ставку Верховного головнокомандувача. На цьому засідання українські командувачі доповіли щодо ситуації на передовій, зокрема, основні напрямки й гарячі точки на фронті.

Особлива увага зараз одночасно і Харківщині, і Півдню, і Донеччині, зокрема боям у районі Авдіївки. Вдячний кожному воїну, кожному підрозділу за стійкість,

– сказав він.

У своєму зверненні Зеленський також відзначив українські військові формування, які нині боронять нашу державу і беруть участь у найбільш запеклих боях на Сході, знищуючи сотні одиниць броньованої техніки окупанта.

Президент відзначив такі військові формування:

53 та 110 окремі механізовані бригади;

59 окрему мотопіхотну бригаду;

79 окрему десантно-штурмову бригаду;

55 окрему артилерійську бригаду.

Зеленський також наголосив, що на Ставці обговорювали й те, як забезпечити для наших воїнів більше українських збройних можливостей. Однак український лідер також відзначив роль "Рамштайну", який відбувся 11 жовтня у збройній допомозі нашій армії.

"Ми вдячні кожному лідеру, кожній державі, які допомагають нам зброєю, технікою, снарядами. І робимо все, щоб постачання було більше. Але очевидно, що базовий курс держави – це власне виробництво, своя зброя, техніка, свої снаряди за всіма позиціями, які потрібні для сил оборони. Усе – від ракет і дронів до броньованої техніки та снарядів потрібних калібрів", –розповів очільник України.

Він підкреслив, що Мінстратегпром уже представив йому доповіді стосовно бронетехніки, ракет та протитанкових ракетних комплексів. За словами Зеленського, на Ставці також була доповідь віцепрем'єра з інновацій Михайла Федорова щодо радіоелектронної боротьби.

До того ж Зеленський наголосив, що наразі нагальне завдання української влади – перевести у цифровий формат увесь облік постачання Силам оборони.

Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни та де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються. Зокрема, для того, щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно, – наголосив президент.

Глава держави сказав, що має бути так, щоб звіти щодо забезпечення української армії, які надійшли у Київ, не мають відрізнятися від реальних фактів на передовій.

Президенту доповіла розвідка про ситуацію в Ізраїлі

На Ставці також були присутні й представники Служби зовнішньої розвідки. Зеленський зазначив, що йому доповіли щодо ситуації навколо Ізраїлю та загалом у регіоні Близького Сходу.

"Відстежуємо всю інформацію та підтримуємо контакти з партнерами заради того, щоб не допустити поширення дестабілізації", – підкреслив глава держави.

Він наголосив, що єдиний, хто зацікавлений у найгіршому сценарії подій в Ізраїлі – це Росія. Він також подякував усім у світі, хто докладає зусиль, щоб регіон Близького Сходу не вибухнув, але й щоб терористи відповіли за скоєне проти громадян Ізраїлю.

Пам'ятаємо й про громадян інших держав, яких терористи захопили в заручники або вбили. Серед загиблих є й українці. Мої співчуття всім, хто втратив рідних!

– сказав Зеленський.

Президент відзначив, що надзвичайно важливим є те, щоб терористи завжди відповідали за принесене ними зло по всьому світу.

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Глава держави розповів про важливі міжнародні рішення

Зеленський також наголосив, що є перші санкції від Сполучених Штатів проти тих компаній, які порушували встановлену світом стелю на ціну російської нафти.

"Дякую за такий санкційний крок. Варто продовжувати тиск, позбавляти Росію можливості здобувати фінанси на агресію завдяки будь-яким енергоресурсам", – підкреслив він.

Президент також подякував за рішення Міжнародному олімпійському комітету, який зупинив членство олімпійського комітету Росії.

Кожен у світі має поважати територіальну цілісність націй і Статут ООН. І якщо хтось там у Росії думає, ніби може ще й спорт та олімпійський рух зробити своєю зброєю, то це точно не вийде. Дякую всім, хто захищає принципи олімпізму, – сказав Зеленський.

Він також відзначив і рішення Парламентської асамблеї Ради Європи, яка визнала Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Зеленський подякував усім членам ПАРЄ, які проголосували за таке визнання.

Наостанок він подякував усім, хто захищає Україну і побажав слави нашому міцному народу.