Росіяни накопичили резерви біля Часового Яру, – ОТУ "Луганськ"
- Росіяни накопичили резерви поблизу Часового Яру та активно здійснюють ротацію.
- Україна намагається заважати російським силам, знищуючи їх під час переміщення.
Ситуація на фронті залишається непростою. Зокрема, біля Часового Яру ворогу вдалося накопичити резерви.
Речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець розповів, що росіяни змогли накопичити резерви поблизу Часово Яру та активно здійснюють ротацію. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Ми – Україна".
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Україна заважає їм
За словами речника, на Торецькому напрямку підтвердити наявність ворожих резервів поки що не можна. Він пояснив, що на перехопленнях не чути, щоб особовий склад був інший, з інших підрозділів та інших напрямків.
Зовсім інша ситуація біля Часового Яру – там на перехопленнях чути, що росіяни можуть здійснювати ротації.
Звісно, це такий період, коли ми заважаємо їм, знищуємо. Адже будь-яке переміщення – дрони вже в повітрі, і намагаємось якомога більше ворога знищити,
– наголосив Запорожець.
Попри це, живої сили у ворога на цьому напрямку ще достатньо. Росія не залишає спроб захопити нові українські території та зосереджує зусилля на східних напрямках фронту.