Тут руїни та залишки фундаментів, – у Міноборони розповіли про ситуацію в Мар'їнці

На Мар'їнському напрямку українська армія відбиває численні штурми ворога, проте росіяни нищать місто. Цей відрізок фронту залишається одним із "найгарячіших".

Вже декілька місяців поспіль у новинах повідомляють, що на Мар'їнському напрямку тривають бої. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що за цими словами стоїть щоденна робота військових.

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Ворог стер Мар'їнку

Ганна Маляр також розповіла, що ворог весь час намагається атакувати українську лінію оборони та через це постійно обстрілює населений пункт. За словами Маляр, там тепер тільки "руїни та залишки фундаментів".

В Мар'їнці не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках,

– написала заступниця глави Міноборони.

Вона також зазначила, що саме у Мар'їнці ворог здійснює одні з найпотужніших штурмів, але не може взяти ії під контроль, тому просто стирає з лиця Землі.

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