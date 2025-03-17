Ситуація на фронті: що відбувається на Покровському та інших східних напрямках

Ситуація на фронті залишається складною, росіяни наступають на кількох напрямках. Зокрема, вони намагаються просуватись на Покровському напрямку.

Росія намагається наступати на кількох східних напрямках, проте наші військові дають їй відсіч. Про це пише 24 Канал із посиланням на ОСУВ "Хортицю".

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Ситуація на напрямках

️Протягом минулої доби на Харківському напрямку ворог безуспішно атакував позиції наших військ у Вовчанську. В районі Липців ворог намагається посилити свої передові позиції особовим складом.

️На Куп’янському напрямку атаки росіян відбили в районах Камʼянки, Дворічної, Голубівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. Ворог зазнав втрат та відмовився від подальших штурмів.

️На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала укріплення Сил оборони біля населених пунктів Новоєгорівка, Катеринівка, Нове, Зелена Долина.

️На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони не допустили погіршення тактичного положення біля Білогорівки та Верхньокамʼянського.

️На Краматорському та Торецькому напрямках ворожі штурмові дії різної інтенсивності йшли в районах Предтечиного, Часового Яру, Дружби та Торецька. Противник зазнав втрат, поставленої мети не досяг.

️На Покровському напрямку армія агресора наступала в районі Єлизаветівки, Променю, Миколаївки, Піщаного, Преображенки, Новоолександрівки, Андріївки, Котлиного та Успенівки. Спроби противника прорвати нашу оборону були відбиті. Чисельні штурмові групи намагаються просуватися вперед. Тривають заходи з їх виявлення та знищення.

️На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя. Росіяни не змогли просунутись.