Ситуація загострюється: в ЗСУ розповіли, як відбуваються бої на півночі та півдні від Бахмута

Ситуація загострюється по всій лінії фронту. Але найбільше зусиль зараз окупанти докладають на Куп'янському та Бахмутському напрямках.

Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, зауваживши, що ворог досі намагається виконати старе завдання – вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Але жодних стратегічних успіхів окупанти не мають.

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Як наголосив Фітьо, окупанти перебувають в активній обороні на Бахмутському напрямку. Однак вони також намагаються подекуди відбити позиції, які втратили. Українські військові ж за будь-якої можливості пробують покращити тактичне становище.

Головне завдання ворога – зупинити нас, щоб ми стали статичними. Тоді окупанти матимуть змогу закопатися, забетонуватися. Ми їм цієї можливості не даємо,

– підкреслив Фітьо.

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Зараз основні бої на Бахмутському напрямку точаться біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки. Росіяни використовують весь свій арсенал озброєння. Зафіксували 503 обстріли, авіаудари та 23 прильоти дронів-камікадзе по позиціях за останній час.

Ситуація залишається активною. Ворог не припиняє обстріли. Також вони намагаються відбити втрачені позиції, але успіхів не мають. Мусимо розуміти, що ворог сильний. Маємо бути готовими до будь-яких дій на будь-якому напрямку. Незалежно від того, чи це південь Бахмута чи північ,

– розповів Фітьо.

Ситуація на фронті: коротко