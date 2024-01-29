Ворога не допускаємо до висот, – Мусієнко оцінив ситуацію в Табаївці

Окупанти не захопили село Табаївка, яке розташоване на Куп'янському напрямку. Там тривають складні та інтенсивні бої.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що поблизу Табаївку тривають інтенсивні бойові дії. Окупанти просувалися на цьому напрямку, але їх вдалося відкинути.

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Ворог не може прорватися далі

Як наголосив Мусієнко, українські військові також контролюють висоти поблизу Табаївки. Це не дозволяє ворогу просуватися вперед.

Населений пункт Табаївка не захопили. Наші війська роблять все для того, щоб не дати ворогу далі просунутися. Завдяки контролю, який мають наші військові над висотами, окупанти не можуть прорватися далі,

– сказав Мусієнко.

Вже були повідомлення, що окупанти кинули підкріплення на цю ділянку фронту. Там залучили більшу кількість техніки. Раніше росіяни пробували просуватися вперед лише невеликими штурмовими групами. Тому ситуація біля Табаївки ускладнилася.

Тому на цьому напрямку у ворога був певний тактичний успіх. Але безпосередньо Табаївку зараз контролюють українські війська. Зокрема й через повний вогневий контроль завдяки висотам, куди ворога не допускають,

– пояснив Мусієнко.

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