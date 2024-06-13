Важкий період на фронті почався, але армагеддону не буде, Україна вистоїть і переможе, – Буданов

На фронті в Україні зараз важкий період. Проте жодного армагеддону не буде.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Важкий період, але армагеддону не буде"

Я вважаю, що він (важкий період – 24 Канал) зараз йде. Але знову ж повторюю – армагеддону жодного не буде. Не переймайтесь, ми вистоїмо і переможемо,

– наголосив Буданов.

Голова ГУР МО також розповів, що літній контрнаступ Росії вже розпочався.

Він (контрнаступ – 24 Канал) вже йде. Він почався в середині травня і триває. На жаль, він триває. Ситуація не найкраща, але не треба перебільшувати наслідки цього,

– зазначив розвідник.

Ситуація на фронті станом на вечір 12 червня: коротко