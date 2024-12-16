Сили оборони відкинули окупантів від Покровська: ДРГ у місті теж немає

Сили оборони України успішно відкинули російські війська поблизу села Піщане, що неподалік Покровська на Донеччині. На даний момент у самому Покровську російських ДРГ немає, а бойові дії на околицях міста не ведуться.

Цю інформацію озвучив речник Об’єднаних сил угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Яка ситуація під Покровськом

Росіяни намагаються просунутися до міста з флангів, уникаючи лобових зіткнень. Але підійти до міста їм не вдалося. Сили оборони відкинули ворога назад.

Звісно, ворог намагається просунутися на відстань ближче до міста, намагання є через лівий, правий фланги Сил оборони, щоб уникнути фронтального штурму. Ворог також уникає лобових атак, намагається обходити місто стороною. Це місто для нас важливе, там є залізниця, яку ворог намагатиметься захопити. Наразі Силам оборони вдалося відкинути російські сили біля Піщаного, неподалік від Покровська,

– розповів Волошин.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Нагадаємо, противник захопив Новотроїцьке та село Шевченко, просунувся впритул до рубежу Лисівка – Даченське. На південь від Покровська росіяни мають вагомий тактичний успіх, що суттєво ускладнює для ЗСУ організацію та ведення оборони.