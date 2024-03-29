ЗСУ останнім часом більше повертають позиції, аніж втрачають, – Сирський про ситуацію на фронті

Українські захисники кожного дня дають ворогу гідну відсіч, а на деяких напрямках просуваються. Головнокомандувач ЗСУ розповів про ситуацію на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що останнім часом кількість повернутих Силами оборони України позицій перевищує кількість втрачених. Водночас ситуація на фронті складна.

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Ми просуваємось

Сирський наголосив, що кожен день вимагає від наших солдатів та офіцерів максимального напруження сил.

Але ми не тільки стоїмо в обороні, а ще й кожного дня на різних напрямках самі просуваємось вперед,

– заявив Головнокомандувач.

Росіяни ж, своєю чергою, не можуть просунутись на стратегічно важливих напрямках. За його словами, їхні здобутки мають тактичне значення.

Сирський підкреслив, що цю ситуацію ми контролюємо.

Ситуацію на Сході вдалося стабілізувати