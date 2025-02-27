Росіяни намагаються захопити 3 населених пункти на Новопавлівському напрямку, – Сирський

Ситуація на фронті залишається непростою. Українські військові продовжують стримувати ворога, але він не залишає спроб наступати.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що у звʼязку з активізацією дій противника, він відпрацював у наших бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області на Новопавлівському напрямку. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис.

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Росія хоче захопити Донеччину

За словами Сирського, ворог на цьому напрямку інтенсивно проводить наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ та захопити три населених пункти.

Водночас Україна вжила низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів, проведено перегрупування військ. Завдяки цьому вдалось сповільнити просування ворога на більшості загрозливих ділянок.

На командних пунктах Сирський послухав командувача оперативного-тактичного угруповання "Донецьк" бригадного генерала Олександра Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій, наявних потреб і проблемних питань.

Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме – вийти на адміністративні кордони Донеччини,

– наголосив Сирський.

Проте задуми ворога так і залишаються задумами завдяки нашим захисникам, які завдають окупантам колосальних втрат.