Окупанти тиснуть на Сумщині та Донеччині, однак зазнають значних втрат: огляд фронту від ISW

Російські війська активізували спроби створити буферну зону вздовж кордону із Сумською областю, використовуючи нестандартні методи проникнення. Водночас бойові дії тривають майже по всій лінії фронту – від Харківщини до півдня, але без суттєвих проривів.

Українські військові продовжують тримати оборону. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

Російські війська активізували спроби створити так звану "буферну зону" вздовж міжнародного кордону в Сумській області. Зокрема, 1 травня вони намагалися проникнути на українські позиції через газопровід – за даними українських військових, у такій операції брали участь шість російських військових, однак успіху вони не мали. Подібну тактику росіяни застосовували і раніше, зокрема на Куп'янському напрямку.



Ситуація на Сумському напрямку / Карта ISW

Попри заяви російського Міноборони, населений пункт Корчаківка на півночі Сумщини не перебуває під контролем Росії. Українське командування спростувало ці повідомлення, зазначивши, що такі заяви є спробою продемонструвати бодай якісь "успіхи" до символічних дат.

Ситуація біля населеного пункту Корчаківка: дивіться карту

На Харківському напрямку російські війська також намагаються просунутися ближче до кордону, щоб створити загрозу для Харкова. Втім, зафіксовані лише окремі спроби проникнення малими групами, зокрема в районі Вовчанська, які завершуються втратами для противника.



Оборона Харківської області / Карта ISW

Аналогічна ситуація спостерігається і на Куп'янському напрямку, де російські сили продовжують атаки, але без підтверджених успіхів – українські підрозділи проводять контратаки та активно застосовують безпілотні системи.

На Донеччині тривають інтенсивні бойові дії одразу на кількох напрямках – Лиманському, Слов'янському, Краматорському та Покровському. Російські війська намагаються компенсувати невдачі у прориві української оборони збільшенням кількості піхотних атак, часто навіть малими або поодинокими групами. Водночас такі дії призводять до значних втрат серед особового складу у російській армії. Українські військові також відзначають високу активність ворожої артилерії та дронів, зокрема FPV, які використовуються сотнями щодня.



Ситуація на Донеччині / Карта ISW

Важливо! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу заявив про спроможність українських сил ефективно протидіяти ворогу. За його словами, ключова стратегія ЗСУ полягає у виснаженні противника в умовах активної оборони, що, на його переконання, дасть змогу утримувати Донбас до моменту розпаду Росії.

Окремо російські сили продовжують диверсійні дії поблизу Костянтинівки та намагаються закріпитися поблизу Покровська, однак українські підрозділи стримують ці спроби та завдають ударів у відповідь. Також фіксуються удари по логістичній інфраструктурі, зокрема мостах у прифронтових районах.



Ситуація на Донеччині / Карта ISW

На південному напрямку, включно із Запорізькою та Херсонською областями, ситуація залишається напруженою, але без суттєвих змін лінії фронту. Російські війська проводять обмежені наступальні дії та намагаються утримати позиції, тоді як українські сили завдають ударів по складах, техніці та пунктах управління противника.

Оборона Півдня України / Карти ISW

Як українська армія тримає оборону проти росіян?

Українські військові завдали точного авіаудару по центру села Гришине на Донеччині, унаслідок якого було знищено щонайменше 15 російських десантників із 76-ї дивізії. За наявною інформацією, окупанти використовували житлові та громадські будівлі як укриття, що й стало ціллю для прицільного удару з повітря з боку Сил оборони.

Водночас українські підрозділи активно впроваджують сучасні технології на полі бою. Зокрема, полк "Лава" успішно провів у Куп'янську повністю роботизовану операцію, під час якої було знищено російський опорний пункт без залучення піхоти. Такий підхід дозволяє мінімізувати ризики для особового складу та підвищити ефективність бойових дій.

Окрім цього, російські окупанти намагалися атакувати позиції ЗСУ, використовуючи газову трубу для прихованого просування, однак були знищені ще на підходах. Загалом українські військові продовжують утримувати ініціативу на фронті, успішно відбиваючи атаки та завдаючи противнику значних втрат одразу на кількох напрямках.