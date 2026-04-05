Росія хоче просунутися на Донеччині, а ЗСУ контратакують на Харківщині: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках, зокрема в Сумській області та на Сході України, однак суттєвого просування не мають. Водночас українські сили змогли просунутися на Харківщині.

Більшість російських штурмів завершуються невдачею. Про цей йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

Російські війська 3 – 4 квітня продовжували наступальні дії на півночі Сумської області, зокрема поблизу Грабовського на південний схід від Сум, однак просування не зафіксовано.

На Харківському напрямку окупанти намагалися відтіснити українські сили від кордону та наблизитися до Харкова. Бої тривали поблизу Вовчанська, Липців та інших населених пунктів. Водночас ЗСУ досягли певного успіху – зафіксовано просування українських підрозділів у південно-західній частині Вовчанська. На Куп'янському напрямку українські сили також змогли покращити свої позиції. Це підтверджують геолокаційні дані, які свідчать про просування в північній частині Куп'янська, попри активні атаки російських військ у цьому районі.

На Донеччині російська армія продовжує штурми з метою повного захоплення області. Бої тривали на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках, однак без змін лінії фронту. Окремо фіксувалися спроби інфільтрації російських підрозділів поблизу Костянтинівки, які не дали результату.

Крім того, українські військові просунулися в районі Олександрівки, тоді як російські атаки поблизу Покровська, Добропілля та Новопавлівки не мали успіху.

Ситуація на фронті станом на 5 квітня / Карти ISW

На південному напрямку, зокрема в Запорізькій області, російські війська продовжували атаки поблизу Гуляйполя та Оріхова, однак також без просування.

Українські сили, своєю чергою, розширюють так звану "кілзону", контролюючи пересування ворога на відстані до 20 – 30 кілометрів від лінії фронту.

У Херсонській області російські війська також проводили наступальні дії, які не призвели до змін на полі бою.

Як Україна стримує російський наступ?