Наступ Росії з тріском провалився одразу на кількох напрямках: звіт та карти ISW

Російські війська 6 та 7 жовтня продовжували наступальні операції на кількох напрямках фронту, однак на більшості ділянок не змогли досягти підтвердженого просування. Водночас українські військові проводять контратаки, зокрема поблизу Лиману, Куп'янська та Добропілля.

В ISW також звернули увагу на спроби Росії посилити тиск на українські позиції передусім у Донецькій області.

Що відомо про ситуацію на різних напрямках?

Сумський напрямок

На півночі Сумської області російські війська продовжили обмежені наступальні дії. Підтвердженого просування окупантів не зафіксовано, тоді як українські військові проводили контратаки.

Російські мілблогери заявляли про нібито просування поблизу Коренок, Корчаківки та Новодмитрівки, однак ці твердження не мають незалежного підтвердження.

Водночас українські сили продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах у Брянській області. Зокрема, ЗСУ повідомляли про ураження станції РЕБ поблизу Гринево та російської радіолокаційної станції в Єльонці.

Харківський напрямок

На північному сході Харківщини російські війська намагалися проводити інфільтраційні дії поблизу Вовчанська. Російські мілблогери продовжують поширювати перебільшені заяви про просування окупантів у районі стику Вовчанського та Великобурлуцького напрямків.

ЗСУ завдали удару по російських військових після ймовірної спроби інфільтрації на схід від Вовчанська.

Росія прагне відтіснити українські сили від міжнародного кордону та створити буферну зону поблизу Бєлгородської області.

Куп'янський напрямок

Поблизу Куп'янська та Ківшарівки російські війська продовжували наступальні дії, однак також не досягли підтвердженого просування. При цьому українські військові проводили контратаки на півночі Куп'янська.

Окремо в ISW звернули увагу на активніше використання росіянами розвідувальних безпілотників. За словами українського командира, окупанти у великих масштабах застосовують, зокрема, "Орлан-10", а для управління розвідувальними дронами використовують операторів і коректувальників.

Лиманський напрямок

На цій ділянці українські сили продовжують контратаки вздовж східного берега річки Жеребець на північний схід від Лиману.

Росіянам поки не вдається закріпити позиції навколо самого Лиману. Російський мілблогер визнав, що перевага українських військових у живій силі та безпілотниках ускладнює просування окупантів.

Слов'янсько-Краматорський напрямок

Росія намагається посилити тиск на агломерацію Слов'янськ – Краматорськ. Український командир повідомив, що російське командування перекидає додаткові сили з інших ділянок фронту.

Мета окупантів – створити умови для масштабніших наступальних дій і спробувати просунутися до агломерації до зими. Водночас нинішні темпи російського наступу, за оцінкою ISW, не дозволяють Кремлю швидко реалізувати цю мету.

Також російські військові проводили інфільтраційну операцію на схід від Краматорська, після чого українські сили завдали удару по російських позиціях у районі Малинівки.

Ситуація на фронті / Карти ІSW



Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий розробив та передав на розгляд Ради нацбезпеки і оборони оновлену стратегію ведення бойових дій. Так званий "план війни" пропонує змінити підходи до оборони та визначає конкретні терміни для виконання завдань для збереження України.