Росіяни возять поранених колонами: на яких напрямках ворог атакує, а на яких засів в обороні

Росіяни продовжують збройну агресію проти України та не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. За минулу добу ЗСУ відбили атаки ворога біля 12 населених пунктів.

Наразі росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це розповів речник Генштабу Збройних Сил України Олександр Штупун.

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Де росіяни атакують

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам'янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.

Щоб не допустити просування українських воїнів на Сватівському та Лиманському напрямках, вороги здійснюють інженерне обладнання лінії оборони та продовжують переміщення особового складу, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат.

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетні удари по цивільних об’єктах в населеному пункті Комишуваха Запорізької області, здійснив 41 авіаційний удар та 28 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема і місту Херсон. Зберігається загроза завдання окупантами ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України,

– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація на конкретних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Проте на полігонах Білорусі триває підготовка окремих підрозділів ворога.

При цьому росіяни продовжують активні обстріли та намагаються йти в наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопалівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборонні дії, при цьому обстрілюючи мирні населені пункти.

На Херсонському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі й веде обстріли з танків та артилерії, не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто Херсон. На Сіверському напрямку окупанти просто безжально обстрілюють прикордонні території.

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Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області вороги вивели війська та розосередили їх у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань. Основа частина військ – це "мобіки".

Російські окупанти продовжують використовувати цивільні об'єкти на тимчасово захоплених територіях. Так, в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області, загарбники облаштували польовий шпиталь. Водночас впродовж 28 – 29 листопада місцеві жителі фіксували евакуацію поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, які рухалася у бік Мелітополя.

Втрати ворога

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 7 районів зосередження особового складу та ОВТ, склад пально-мастильних матеріалів, а також 5 інших важливих об’єктів противника.

Крім цього, українські підрозділи збили БпЛА (ймовірно типу “Орлан-10”). Ця інформація уточнюється.

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