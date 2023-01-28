Бої біля Бахмута та десятки поранених окупантів на Запоріжжі: головне з Генштабу

Росіяни 28 січня завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області. Загалом за добу вони здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, спричинивши жертви серед мирних українців.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів є високою на всій території України. Втрачаючи велику кількість живої сили, окупанти досі продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Своєю чергою, на Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському вони обороняються.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не має суттєвих змін. Наступальних угруповань ворога не фіксують. На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів 6 мотострілецької дивізії 3 армійського корпусу Росії.

На Сіверському напрямку окупанти обстріляли з мінометів райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Миколаївка Чернігівської області та Волфине, Муравейня, Середина Буда, Стара Гута, Рожковичі та Бачівськ на Сумщині.

На Слобожанському напрямку внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів ушкоджень зазнали райони населених пунктів Гур'їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова та Куп'янськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку росіяни атакували позиції українських військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині; Новоселівське Луганської області та Берестове на Донеччині.



Сили оборони відбивають атаки противника / Фото Генштабу ЗСУ

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На Лиманському напрямку з мінометів та ствольної артилерії росіяни обстріляли Макіївку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них – Спірне, Верхньокам'янське, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар'їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку загарбники обстріляли Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву на Донеччині.

На Запорізькому напрямку постраждали 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.



Бійці ЗСУ боронять державу / Фото Генштабу ЗСУ

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Росіяни продовжують зазнавати втрат

Загарбники продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення окупованих територій. Зокрема, працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з росіянами заблокували перепустки для проходу на станцію. Своєю чергою, робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює.

Водночас противник продовжує зазнавати втрат. Лише до міської лікарні населеного пункту Токмак Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них після отримання формальної допомоги відправляють назад на передову.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

2 пункти управління,

2 позиції ППО,

3 райони зосередження живої сили загарбників.



Українські захисники завдають росіянам втрат / Фото Генштабу ЗСУ