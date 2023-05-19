Атака дронів по Києву та вибухи на Дніпропетровщині: хронологія 450 дня війни

24 Канал зібрав усі головні події цього дня. Що відбулось на передовій, в тилу та на міжнародній арені цього дня – читайте далі.
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Жителі Донецька повідомили про вибухи вночі. Вони пролунали у Ворошилівському районі тимчасово окупованого міста – це неподалік від стадіону "Донбас-Арена". Російські пропагандисти вже заявили, що ЗСУ нібито "відкрили вогонь" по центру Донецька з РСЗВ "Град", випустивши 8 ракет.6:58
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.6:44
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу.6:30
У зв'язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у тимчасово окупованому Луганську, залізнична лікарня використовується загарбниками як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців Росії та найманців з ПВК "Вагнера".6:07
Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами й засобами нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.4:33
За попередніми даними, росіяни знову запускали іранські дрони-камікадзе. Водночас запуски здійснювали з невеликими інтервалами. Такими діями ворог хоче виснажити сили ППО, однак наші воїни вкотре продемонстрували фантастичний результат.2:14
На Київщині вночі лунали вибухи. Однак місцева влада переконує, що причин для паніки немає, адже це робота сил ППО.1:58
У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Голова військової адміністрації міста підтвердив це та закликав громадян дотримуватися правил безпеки.0:00
Пізно вночі проти 19 травня у низці регіонів пролунали сирени, які сповіщають про повітряну тривогу. Спершу тривоги оголосили на Сході країни, а потім сирени увімкнули й у Києві.