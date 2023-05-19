Атака дронів по Києву та вибухи на Дніпропетровщині: хронологія 450 дня війни

Станом на 19 травня в Україні триває 450 день повномасштабної війни. Росіяни завдають цинічних ударів по наших територіях, однак Збройні Сили України надійно захищають нас від терористів.

24 Канал зібрав усі головні події цього дня. Що відбулось на передовій, в тилу та на міжнародній арені цього дня – читайте далі.

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Жителі Донецька повідомили про вибухи вночі. Вони пролунали у Ворошилівському районі тимчасово окупованого міста – це неподалік від стадіону "Донбас-Арена". Російські пропагандисти вже заявили, що ЗСУ нібито "відкрили вогонь" по центру Донецька з РСЗВ "Град", випустивши 8 ракет.Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу.У зв'язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у тимчасово окупованому Луганську, залізнична лікарня використовується загарбниками як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців Росії та найманців з ПВК "Вагнера".Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами й засобами нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.За попередніми даними, росіяни знову запускали іранські дрони-камікадзе. Водночас запуски здійснювали з невеликими інтервалами. Такими діями ворог хоче виснажити сили ППО, однак наші воїни вкотре продемонстрували фантастичний результат.На Київщині вночі лунали вибухи. Однак місцева влада переконує, що причин для паніки немає, адже це робота сил ППО.У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Голова військової адміністрації міста підтвердив це та закликав громадян дотримуватися правил безпеки.Пізно вночі проти 19 травня у низці регіонів пролунали сирени, які сповіщають про повітряну тривогу. Спершу тривоги оголосили на Сході країни, а потім сирени увімкнули й у Києві.