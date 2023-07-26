ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Куп'янська та Лимана: є успіх у наступі в районі Бахмута

Збройні Сили України продовжують стримувати російських окупантів біля Куп'янська та Лимана. Також наші захисники успішно ведуть наступ в районі Бахмута.

На сьогодні жорсткі бої тривають у районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка та Андріївка. А на Півдні ЗСУ продовжують ведення наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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Яка ситуація на Сході

Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках. Там ворог шукає у нашій обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти та використовує загони спеціального призначення, всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але безуспішно.

Так, наші оборонці на цих напрямках вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога.

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут. Жорсткі бої тривають у районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка та Андріївка.

Ворог чіпляється за кожен метр зайнятої землі, чинить потужний опір, застосовує резерви, разом з тим зазнає значних втрат,

– зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Що відбувається на Півдні

Наші оборонці продовжують ведення наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках – поступово просуваються. В районі Старомайорське тривають бої, наші оборонці мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог намагається повернути втрачені позиції, зокрема північно-східніше Роботине Запорізької області. Однак – безуспішно.

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