Хотіли атакувати позиції: захисники збили 5 російських дронів "Ланцет"

Українські захисники продовжують завдавати росіянам втрат. Зокрема, нещодавно вони приземлили 5 ворожих дронів-камікадзе.

Загарбники хотіли атакувати українські позиції. Про це розповіли в Сухопутних військах ЗСУ.

Зауважте Росія зірвала запланований на 14 січня обмін полоненими

Наші бійці приземлили 5 безпілотників

Підрозділи ППО 28-ої ОМБр знищили 5 російських дронів-камікадзе "Ланцет".

Противник планував ними завдати ударів по позиціях українських захисників, проте ця його спроба "розлетілася" на друзки, як і безпілотники,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться відео, як бійці збивали ворожі дрони

Загальні втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія зазнає катастрофічних втрат. Станом на ранок 15 січня українські захисники ліквідували вже 115 290 ворожих військових.

Окрім цього, окупанти стрімко втрачають техніку, яка подекуди коштує мільйони доларів за одиницю. Зокрема, наші бійці спопелили: