Вороги продовжують наступ на кількох напрямках і вже не мають, де розміщати поранених, – Генштаб

В Україні триває 417-та доба повномасштабної війни з Росією. Ворог продовжує обстрілювати наші міста й села та здійснювати спроби наступу, які мужньо відбивають наші воїни.

Актуальну інформацію про ситуацію станом на 18:00 16 квітня розповіли у Генштабі ЗСУ. Про атаки ворога та про спроби ворожих наступів читайте далі.

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Скільки разів ворог атакував Україну на Великдень

16 квітня християни східного обряду відзначають свято Воскресіння Христового. Тобто у день найбільшого християнського свята як в Україні, так і в країні-агресорці, окупанти вирішили завдати понад пів сотні ракетних та авіаційних ударів по нашій країні.

Уночі ворог завдав 25 ударів ракетами С-300 по Запоріжжі, Комишувасі Запорізької області та Снігурівці Миколаївської області. По останній ворог запустив 12 ракет та вбив 2 підлітків.

Також окупанти завдали 28 авіаційних ударів із використанням керованих авіабомб. Крім того, загарбники 4 рази відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та по цивільних.

Унаслідок ворожих атак на Великдень є загиблі та поранені, є серйозні руйнування житлових будинків, храмів та інших цивільних об'єктів.

Майже пів сотні відбитих ворожих атак

Росіяни продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу наші воїни відбили 45 ворожих атак. Епіцентрами бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка.

Майже на всіх напрямках фронту, крім Волинського і Поліського, ворог здійснює обстріли населених пунктів на лінії зіткнення з танків, артилерії та мінометів.

На Лиманському напрямку ворог здійснив невдалі наступи північніше Григорівки та біля Спірного;

На Бахмутському напрямку тривають бої за місто Бахмут. Також ворог здійснив невдалі атаки в районах Хромового та Іванівського;

На Авдіївському напрямку загарбники наступали в напрямках Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського, однак без успіху;

На Мар'їнському напрямку наші воїни відбили численні атаки в районі Мар'їнки.

Росіяни зазнають втрат і грабують українців

У Генштабі відзначили, що ворог продовжує зазнавати колосальних втрат у війні. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками, тому загарбники використовують ці лікувальні установи виключно у своїх цілях.

Крім того, у селі Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям. Станом на 15 квітня там перебували 100 окупантів із пораненнями різного ступеня важкості.

Також росіяни продовжують грабування українців. Зараз ворог намагається вивести крадену кукурудзу із тимчасово окупованого Бердянська.

Крім того, у тимчасово окупованій Таврії Херсонської області загарбники продовжують паспортизацію, погрожуючи місцевим, що якщо до 1 червня вони не отримають російське громадянство, то їх депортують, а майно – конфіскують.

Відплата не забарилася: удари ЗСУ по ворожих цілях

Українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Також наші воїни збили 4 ворожі дрони.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів росіян.