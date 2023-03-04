Росія намагається оточити Бахмут й атакувала ЗСУ в Авдіївці: карта бойових дій за 4 березня

Українські воїни продовжують давати потужну відсіч окупантам, які намагаються захопити нашу землю. Найважчі бої тривають на Сході нашої держави.

Актуальну інформацію щодо ситуації на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ. За минулу добу окупанти завдали 32 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили 84 обстріли з РСЗВ.

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Росія веде наступ на кількох напрямках

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника.

Карта бойових дій в Україні

Яка ситуація на напрямках

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник безуспішно вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне і Веселе –Донецької.

Росіяни наступали в районі Білогорівки: карта бойових дій

На зазначених напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це – Дворічна, Куп'янськ, Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Сіверськ, Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Карта бойових дій довкола Бахмута

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ та Північне.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Невельське, Мар'їнка та Побєда.

Карта бойових дій в районі Авдіївки

Ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 30 населених пунктів. Серед них - Веселе, Бердичі, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. На окремих ділянках намагається покращити тактичне положення, створити умови для відновлення наступу.

Ворог здійснив артилерійські обстріли районів понад 25 населених пунктів, зокрема, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля Донецької області та Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Чарівного та Кам'янського Запорізької області; Очакова на Миколаївщині та Берислава, Томариного, Козацького, Білозерки, Дніпровського і Херсона. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Росіяни в обороні на Півдні: карта бойових дій

Сили оборони потужно відпрацювали по окупантах

Українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях.

Також, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Медведівка Чернігівської області; Собки, Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Павлівка і Рясне на Сумщині та райони близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них – Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне.